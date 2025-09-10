Barış 20 gün sonra özür diledi!

Neom'la yaşanan transfer krizi nedeniyle 20 Ağustos'tan sonra idmanlara çıkmayan ve son günlerde takımla çalışan Barış Alper Yılmaz özür diledi: "G.Saray'dan kişisel menfaatlerim doğrultusunda ayrılmak istediğim veyagerçek dışıdır. Bu iftiraları şiddetle kınıyorum. Yaşanan süreç nedeniyle kendimi iyi hissetmemem ve takımımıza zarar vermemek için hocamız Okan Buruk'un bilgisi dahilinde antrenmanlara katılmadım. İstemsizce gündemi meşgul ettiğim için özür diler, Barış Alper'in tüm hırs ve forma aşkıyla sahalarda olacağına söz veririm."