Barış Alper pişman etmedi

Sezon başında Suudi Arabistan'dan gelen teklife rağmen Barış Alper Yılmaz'ı satmayan G.Saray, kararından pişman olmadı. 4 gol-7 asistle ligde farkını ortaya koyan milli oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde ise takımına 3 penaltı kazandırdı. 17 haftada 99 kez rakip ceza sahasında topla buluşan, 94 defa ikili mücadele kazanan ve 28 çalım atan başarılı futbolcu, 11 gollük skor katkısıyla Süper Lig'de mevkisinde zirveye çıktı.

OSİMHEN TAMAM SIRA SANE'DE

SOLO il Gala (Sadece Galatasaray) adıyla 10 bin TL'ye satışa çıkan Victor Osimhen kutusunda 60 bin seviyesinde satış gerçekleşti. GS Store, Osimhen'in ardından bir başka yıldız Leroy Sane'ye kutu çıkarma kararı aldı. Uzun kollu maç forması giymeyi tercih eden Alman yıldıza özel koleksiyon hazırlanıyor.