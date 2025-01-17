Barış&Mertens dışarıda çok farklı!

Bu sezonun kilit isimlerinden Barış Alper Yılmaz, deplasman maçlarındaki etkisi ile dikkat çekiyor. Milli oyuncu, Ocak 2024'ten bu yana Süper Lig'de en fazla deplasman golü atan isim durumunda. 24 yaşındaki hücumcu toplam 11 kez ağları sarstı. Barış'ın yanı sıra Mertens de asistleri ile zaferlerin kritik oyuncusu konumunda. G.Saray'ın yine Ocak 2024'ten bu yana konuk olduğu karşılaşmalarda 11 kez gol pası veren 37 yaşındaki Belçikalı futbolcu, bu istatistikte ligin en iyisi.



OYUNCULARA BORÇ KALMADI

G.Saray yönetimi, oyuncuların ve profesyonellerin tüm alacaklarını ödedi. Şampiyonluk için kritik bir fikstüre adım atan sarı-kırmızılılarda toplamda 12.5 milyon Euro'yu (455 milyon TL) bulan oyuncu ve teknik heyet ücretleri verildi. Bununla birlikte G.Saraylı futbolcuların geçmişe yönelik kulüpte alacağının kalmadığı öğrenildi.