Başlangıç Noa!

Hücum hattına ilk 11 düzeyinde takviye yapmaya karar veren Galatasaray, aradığı ismi İtalya'da buldu: Noa Lang. Sezon başında 25 milyon Euro bonservis karşılığında PSV'den Napoli'ye gelen Noa Lang, satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle sarı-kırmızılı takıma gelmek üzere... Napoli'de forma giydiği 26 maçta 1 gol-2 asistle bekleneni veremeyen Hollandalı sol açık, ara transfer döneminde Beşiktaş'tan da teklif aldı. Türkiye tercihini Şampiyonlar Lig faktöründen dolayı Galatasaray'dan yana kullanan Noa Lang, kulüplerin anlaşmasını bekliyor. 26 yaşındaki oyuncunun 1.4 milyon Euro olan yarım sezonluk maliyetini üstlenecek sarı-kırmızılılar, kiralık sözleşmeye zorunlu olmayan 25 milyon Euro seviyesinde satın alma opsiyonu ekletecek.

YUNUS'A DA RAKİP

Napoli cephesi, hücum hattına takviye yapar yapmaz Noa Lang'ın transferine izin verecek. Sol açık dışında forvet arkası ve sağ kenarda oynayabilen Noa Lang, sakatlık dönüşü form tutamayan Yunus'la rekabete girecek.

BEŞİKTAŞ'IN ALTYAPISINDAYDI

G.Saray'ın son aşamaya getirdiği Noa Lang, geçmişte Beşiktaş altyapısında forma giymişti. Üvey babası Nourdin Boukhari'nin Kasımpaşa'da forma giydiği dönemde (2009), Lang da 10 yaşındayken siyahbeyazlılarla çalıştı.