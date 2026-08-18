Batrakov Erzurum’a yetişecek!

Bir aydır uğraştığı Aleksey Batrakov transferinde mutlu sona ulaşan Galatasaray, oyuncuyu bir an önce takıma dahil edebilmek için çalışıyor. LokomotivMoskova ile 25 milyon Eurobonservis bedeli üzerindenanlaşma sağlayan sarı-kırmızılıyönetim, Rus kulübüyleödemede taksitler üzerindenson görüşmelerini yapıyor. 4 yıllık sözleşme imzalayacak olan 21 yaşındaki oyuncu ise senelik garanti 3.5 milyon Euro kazanacak. Genç yıldız adayınınkontratında ayrıca 1 milyonEuro'ya kadar bonus maddesiolacak. Teknik direktör Okan Buruk'un da alınmasını çok istediği Batrakov'un, 1-2 gün içinde İstanbul'da olacağı aktarıldı. Teknik heyetin, oyuncuyu cuma günü deplasmanda oynanacak olan Erzurumspor maçında kadroya dahil etmeyi istediği öğrenildi.

TARAFTARA VEDA ETTİ

Batrakov, geçtiğimiz cuma günü ligde oynanan Orenburg karşılaşmasında gol atmış, 90 dakika sonunda da önce sahada yere çökerek gözyaşlarına boğulurken ardından da tribünlere gidip taraftarıyla vedalaşmıştı.



Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör