‘Bek’lediğine değmedi!

Galatasaray, transferde yapılan yanlışların bedelini Avrupa'da ödedi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nden sonra Avrupa Ligi'ne de veda eden sarıkırmızılı takımda, Sparta Prag rövanşında teknik direktör Okan Buruk'un eli kolu bağlandı…numara transferi uzun süre bekledi; Zaha, Tete ve Hakim Ziyech gibi aynı tip hücum oyuncularına yatırım yapıldı.baskısı yüzünden Ndombele son anda kiralandı ancak Fransız orta saha, sezonun hayal kırıklığı oldu.dolunca Leo Dubois geri çağrılma maddesi koyulmadan ve ücretinin çoğu ödenerek Başakşehir'e kiralandı.ile yolların ayrılacağı iki ay önce kesinleşti ancak yeni sol bek Köhn'ün ismi, Avrupa listesine eklenmedi.Münih'e 30 milyon Euro'ya satılan Sacha Boey yerine Afrika Kupası'ndaki Serge Aurier transfer edildi.Fildişi Sahilli sağ bek, turnuvadan sakat döndüğü için henüz oynama fırsatı bulamadı.oyuncuları (Kaan Ayhan, Barış Alper, Berkan) savunma beklerinde kullanan Galatasaray, Süper Lig'de kaza yapmadı ancak Avrupa arenasında Sparta Prag cezayı kesti.