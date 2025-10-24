Benim yerim burası

Lig şampiyonluklarına alışan Galatasaray sonunda 'Avrupa Fatihi' olduğu günleri hatırladı! Liverpool'dan sonra Bodo/Glimt'i dize getiren sarı-kırmızılı takım, çeyrek final hedefi koyduğu Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta topladığı 6 puanla iddialı konuma geldi. 3-1 kazandığı Bodo/Glimt sınavında 39 kez rakip ceza sahasında topla buluşan Galatasaray, 23 şut çekip 4.28 gol beklentisiyle 90 dakikayı tamamladı. Süper Lig'den sonra Avrupa'da da gücünü göstermeye başlayan sarı-kırmızılıların sezon başı planlaması gerçeğe dönüştü. Şampiyon kadrosuna nokta atışı takviyeler isteyen Okan Buruk, listesinin ilk sırasındaki isimler transfer edilince çeyrek final sözü vermişti.

HAYAL DEĞİL GERÇEK!

Liverpool ve Bodo/Glimt maçlarında sergilenen futbol, Okan Buruk'un hayâl kurmadığını gösterdi. Devler Ligi faktörüyle takımda kalan Osimhen de golleriyle tekrar Avrupa'da piyasasını yaptı. Nijeryalı forvete ara transfer döneminde teklif yağacak.

'OSMANLILARA 3 DAKİKA YETTİ!'

BODO maçı sonrasında dış basında ilginç başlıklar vardı… Fransız Foot Mercato, "G.Saray, titremeden domine etti" derken Portekiz'den A Bola, "Osimhen parladı" yorumunu yaptı. İspanyol Fichajes, "Osmanlılar dengeyi kendi lehlerine çevirmek için sadece 3 dakika harcadı" ifadeleriyle G.Saray'ın hızlı başlangıcına dikkat çekti. Mundo Deportivo, "Osimhen canavar modunda 3 puanı getirdi"yorumunu yaptı.