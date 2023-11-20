Berlin Aslan’ı Abdülkerim

Sarı-kırmızılı oyuncu, Almanya karşısında kariyer maçını oynarken Turgay Şeren’in ardından tarihe geçen isim oldu
Galatasaray efsanesi Turgay Şeren, 17 Haziran 1951'de Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve Türkiye'nin Batı Almanya'yı 2-1 yendiği maça kurtarışlarıyla damga vurup, 'Berlin Panteri' lakabını almıştı. Tarihler 18 Kasım 2023'ü gösterdiğinde ise Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı, A Milli Takım'ın 3-2'lik Almanya zaferinde başrolü oynadı. Savunmadakusursuz performans sergileyenAbdülkerim, Ferdi'ye verdiği gol pasınıgalibiyeti getiren penaltıyı kazandıraraktaçlandırdı ve sosyal medyada'Berlin Aslan'ı' yakıştırması yapıldı.
NAGELSMANN'DAN ÖVGÜ YAĞMURU
Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann da Abdülkerim Bardakcı'ya övgüler yağdırdı. 36 yaşındaki çalıştırıcı, "Türkiye, AbdülkerimBardakcı gibi bir oyuncuya sahip olduğu içinçok şanslı. Dünya standartlarında bir stoper.Gözümü ondan alamadım" ifadelerini kullandı