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Giriş Tarihi: 20.11.2023

Berlin Aslan’ı Abdülkerim

Berlin Aslan’ı Abdülkerim

Sarı-kırmızılı oyuncu, Almanya karşısında kariyer maçını oynarken Turgay Şeren’in ardından tarihe geçen isim oldu

Galatasaray efsanesi Turgay Şeren, 17 Haziran 1951'de Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve Türkiye'nin Batı Almanya'yı 2-1 yendiği maça kurtarışlarıyla damga vurup, 'Berlin Panteri' lakabını almıştı. Tarihler 18 Kasım 2023'ü gösterdiğinde ise Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı, A Milli Takım'ın 3-2'lik Almanya zaferinde başrolü oynadı. Savunmada kusursuz performans sergileyen Abdülkerim, Ferdi'ye verdiği gol pasını galibiyeti getiren penaltıyı kazandırarak taçlandırdı ve sosyal medyada 'Berlin Aslan'ı' yakıştırması yapıldı.

NAGELSMANN'DAN ÖVGÜ YAĞMURU
Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann da Abdülkerim Bardakcı'ya övgüler yağdırdı. 36 yaşındaki çalıştırıcı, "Türkiye, Abdülkerim Bardakcı gibi bir oyuncuya sahip olduğu için çok şanslı. Dünya standartlarında bir stoper. Gözümü ondan alamadım" ifadelerini kullandı

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Berlin Aslan’ı Abdülkerim
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