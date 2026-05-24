Bernardo Silva dünyaları istedi!

G.SARAY'IN
uzun süredir peşinde olduğu Bernardo Silva'nın üç yıllık anlaşma karşılığında imza paraları da dahil toplam 55 milyon Euro istediği öğrenildi. Manchester City ile sözleşmesi dolan 31 yaşındaki Portekizli yıldızın bu talebi üzerine sarı-kırmızılılaların geri adım attığı kaydedildi. İspanyol medyası ise Silva'nın, Atletico Madrid ile 2+1 yıllık sözleşme karşılığında anlaşmaya yakın olduğunu yazdı. Öte yandan La Gazetta dello Sport, Galatasaray'ın, Juventus'un orta sahası Khephren Thuram ile ilgilendiği iddia etti.