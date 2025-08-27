Bissouma bombası!

Kaleci ve stoper transferini zorunlu olarak gören Galatasaray, orta saha için de dinamik bir isim arayışındaydı. Lemina'ya alternatif oluşturmak amacıyla sarı-kırmızılılar, rotasını Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Malili yıldız Yves Bissouma'ya çevirdi. Aslan, 28 yaşındaki futbolcunun transferinde mutlu sona yaklaştı. Bissouma kariyerine İngiltere'de devam etmek istese de Cimbom'un, iyi bir maaş teklifiyle oyuncuyu ikna ettiği bildirildi. Bu rakamın da 3 milyon Euro seviyelerinde olduğu öğrenildi. Ayrıca Galatasaray'ın, Tottenham ile de pazarlıklarını sürdürdüğü ve görüşmelerin kiralık + satın alma opsiyonlu transfer üzerinden devam ettiği aktarıldı.

SÖZLEŞMESİNİ 1 YIL UZATACAK, GALATASARAYLI OLACAK

Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösterilen Bissouma, kulübüyle bitecek olan sözleşmesini 1 yıl uzatarak G.Saray'a gelmeye hazırlanıyor. Mali Milli Takımı'nda da forma giyen tecrübeli isim, Tottenham'ın bu sezonki maçlarında kadroya dahil edilmedi. Teknik direktör Okan Buruk, geçen sezon Avrupa Ligi'nde 3-2 kazandıkları Tottenham maçında Bissouma'yı yakından izlemişti.