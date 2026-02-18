Bize 5 gol bile yetmedi!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir gece yaşadıklarını belirtirken şöyle konuştu:

inanılmaz mutluyuz. Ayaklarımızın da yere basması gereken bir gece. Önemli bir galibiyet aldık. Önemli bir efor var. Sadece bizim değil, taraftarımızın da. Çok güzel bir gece yaşadık, yaşattık. Bunu taçlandırmak için ikinci maçta da aynı şekilde oynamamız gerekiyor. İkinci maçı oynadıktan sonra sevinmemiz gerekiyor. Şu anda mutluluk var. Turu geçince daha mutlu olacağız.

OYUNCULAR ARASINDA YARIŞ VAR

Şimdi ligde Konyaspor maçı var. Aynı istek ve konsantrasyonla oynamalıyız. Zorlu bir fikstür var ama en güzel yerlerden biri kadro genişliğimiz. Oyuncular arasında da yarış var.

İlk yarı soyunma odasında takımı tebrik ettim. Daha dominant olan bizdik ama şanssız iki gol yedik. Takım çok mücadele etti. Maçı arzulu bitirdik. 5 golde bile skor bize yeter psikolojisine girmedik. En çok istediğim bu benim de.



EN İYİ KADRO DÖNEMİNDEYİZ

"İyi bir transfer dönemi geçirdik. Mutlu olduğum, kulübedeki oyuncu sayısının arttığı, rekabetin arttığı, sakat oyuncuların döndüğü bir dönem yaşıyoruz. En iyi kadro dönemimizdeyiz."



YILMAZ SAVAŞÇI!

Barış Alper Yılmaz, müthiş enerjisi ve hırsıyla gecenin kahramanlarından biri oldu. Kanatta hızlı çıkışları ve ikili mücadelelerdeki başarısıyla alkış alan sarı-kırmızılı oyuncu, Juventus'ta Cabal'ın kırmızı kart görmesini de sağladı. Çok yorulan ve 77. dakikada yerini Mauro İcardi'ye bırakan Barış Alper'i, kenara gelirken tribünler uzun süre alkışladı. 25 yaşındaki futbolcuyu kulübede hocası Okan Buruk da özel olarak kutladı.





KENAN YILDIZ NEFES ALAMADI

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, mücadeleye ilk 11'de başladı. Gösterdiği performansla dünya futbol kamuoyunun beğenisini toplayan genç yıldız, karşılaşma öncesi Ay-Yıldızlı ekipten arkadaşlarıyla tek tek selamlaştı. Kenan'a tribünler de büyük ilgi gösterdi. Maçta beklenen etkiyi gösteremeyen 20 yaşındaki futbolcu, 81. dakikada yerini Lois Openda'ya bıraktı.



RÖVANS İÇİN JUVENTUS DARMADAĞIN OLDU

İTALYA'DA oynanacak rövanş öncesi Juventus'ta iki oyuncu birden cezalı duruma düştü. Andrea Cambiaso 18. dakikada, Juan Cabal ise 59. dakikada gördükleri sarı kartla sınırı aştı. Cabal ayrıca ikinci yarıda ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı. İkili, gelecek çarşamba Torino'da oynanacak mücadelede kadroda olmayacak. Öte yandan maçın 28. dakikasında Çizme ekibinin Brezilyalı stoperi Gleison Bremer, bir pozisyon sonrası sakatlık geçirdi. Tecrübeli savunmacı bir süre kendini denese de 34'te yerini Federico Gatti'ye bıraktı.



GALATASARAY PARA BASTI!

Şampiyonlar Ligi'nde RAMS Park'ı dolduran 50 bini aşkın taraftar yine muhteşem bir ambiyans yarattı. Karşılaşma öncesi sarı-kırmızılıların doldurduğu GS Store mağazaları adeta para bastı. Galatasaray yönetimi, arızalı ısıtıcıları Juventus maçı öncesi tamir ettirdi. Tribünlere ayrıca 45 bin adet sarı-kırmızı bayrak dağıtıldı ve Aslantepe'de görsel şölen sağlandı. Maç sonu büyük coşku futbolcular ile beraber yaşandı.