Bizi engelleyemezler

Galatasaray'dan maçın hakemi Kadir Sağlam'ın kararlarına büyük tepki geldi. İkinci başkan Metin Öztürk, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Bu karşılaşmadaki hakem, hazırlık maçında hocamızı sindirmek için kırmızı kart gösterdi. Ne oluyor, ne oluyor ya! Geçenlerde bir rakibimizin yöneticisi TFF'nin içinden geçti. Haklı, haksız. Önce 15 gün hak mahrumiyeti, 2.5 milyon para cezası… Sonra 'Pardon ya' diyerek kaldırdılar. Umarım bana da aynısını yaparlar. Böyle penaltı mı olur. O zaman her maçta 8 penaltı verilir. Attığımız gol; Ofsayt çizgisi çizmeyi beceremiyorlar. Yanlış adamdan çizgi çektiler. Yazık değil mi bu emeğe? Belli ki bu sene zor geçecek. Belli ki, Galatasaray'ın şampiyonluğu engellenmeye çalışılacak. Ancak bilin ki, ne yaparsanız yapın, Galatasaray alnının akıyla yine şampiyon olacak."



Lemina da oyuna devam edemedi

GALATASARAY'DA Victor Osimhen'in ardından Mario Lemina da sakatlandı. Maçın ilk yarısında ayağına darbe alan Gabonlu futbolcu, oyuna devam edemedi ve ikinci yarıyla birlikte yerini Abdülkerim Bardakcı'ya bıraktı. Lemina'nın durumunun yapılacak kapsamlı kontroller sonrası netlik kazanacağı belirtildi. Singo da sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı. Fildişi Sahilli savunma oyuncusu sakatlık nedeniyle 17. kez maç kadrosuna giremedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör