Teknik direktör Fatih Terim
, Galatasaray'ın içinde bulunduğu durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Youtube kanalında Okan Buruk
'a da parantez açan Terim, şu ifadeleri kullandı: "Galatasaray'da, bir dönem benim oyuncum olmuş, aynı gayeye baş koyduğumuz Okan Hoca var. Bazen her ne kadar 'Yeniler içinde onu niye saymıyorsun?' deseler de bana, şampiyonluklar kazanmış, başka yerde de şampiyon olmuş birini onların arasında saymanın bir saygısızlık olacağını düşündüğüm için. Ben hayatım boyunca Galatasaray'da hep birlik beraberliği savundum.
Bu sene üst üste 5. kez şampiyon olabilirler mi? Evet. İhtimal var mı? Büyük ihtimal. Rekor olur mu? Ne benim ne Okan'ın rekoru olmaz.
Galatasaray'ın rekoru olur. Ama buradan kalkmaları lazım. Böyle yerlerden kalkacaksın. Neler görmüştür Galatasaray."
Haber Girişi
Mete Efendioğlu - Editör