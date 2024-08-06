Brezilyalı astronot

en iyi akademilerindenolan Sao Paulo'dayetişti. SaoPaulo'daki ilk günlerindetaraftarlar,'Sara futbolcuysa bizde astronotuz' eleştirileriyapsa da Sara, bunların hepsinihaksız çıkardı. 'Astronot'lakabı bu günden sonra kendisiyleözdeşleşti.milyon Euro'ya transferolduğu Norwich City'deDean Smith ile yapamadığıpatlamayı David Wagner ilegerçekleştirdi.Championship'teattığı 13 golün 3'ünüdribbling ve seri çalımlarsonrası ağlarayolladı. Ceza sahasıiçine gerçekleştirdiğisürpriz koşularla6 gol atarkenbunların 3'ünü kafaylabitirdi.sezonunu yaşadığıgeride kalan dönemdeligdeki 12 asistinin 6'sını durantoptan yaparken bunların5'ini kornerden servis etti.sezon ligde eniyi 11'e seçilipistikrarlı birgrafik çizdi.OkanBuruk ile Florya'da buluşan Brezilyalı oyuncu, hocası ile sohbet etti. Sara, yaptığı ilk açıklamada ise şunları söyledi: "Çok heyecanlıyım. Bana projeyi anlattılar ve buraya geldim. Gerçekten inanılmaz büyük bir kulüp. Taraftarlarımız çok heyecanlı. Ben de aynı heyecanı paylaşıyorum. Bir an önce taraftarlarımızla buluşmak istiyorum. Galatasaray ile birbirimiz için yaratılmışız."NORWICH'TEKİ ücretini 3'e katlayarak Galatasaray'a imza atan Gabriel Sara'ya 2 milyon 750 bin Euro garanti ücret ödenecek. İmaj hakkıyla birlikte Brezilyalı 8 numara her sezon 3.5 milyon Euro kazanacak. Bu mali şartların aynısı Arsenal'den geldiği dönemde Torreira'ya uygulanmıştı. Uruguaylı ön libero sergilediği performansla zam aldı ve geçen sezon ortasında sözleşmesini uzattı.Yaş: 25Boy: 1,77Kilo: 76Mevki: Orta sahaAyak: SolÜlke: Brezilya