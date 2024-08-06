Brezilyalı astronot

Brezilya'nın
en iyi akademilerinden
olan Sao Paulo'da
yetişti. Sao
Paulo'daki ilk günlerinde
taraftarlar,
'Sara futbolcuysa biz
de astronotuz' eleştirileri
yapsa da Sara, bunların hepsini
haksız çıkardı. 'Astronot'
lakabı bu günden sonra kendisiyle
özdeşleşti.
10
milyon Euro'ya transfer
olduğu Norwich City'de
Dean Smith ile yapamadığı
patlamayı David Wagner ile
gerçekleştirdi. Hücuma dönük 8 numarada kariyer sezonunu geçirerek yılı 14 gol-13 asistle bitirdi.
İNGİLTERE
Championship'te
attığı 13 golün 3'ünü
dribbling ve seri çalımlar
sonrası ağlara
yolladı. Ceza sahası
içine gerçekleştirdiği
sürpriz koşularla
6 gol atarken
bunların 3'ünü kafayla
bitirdi. Championship'in geçen sezon maç başına kilit pas sayısı (2.6) en yüksek 3. oyuncusu oldu.
KARİYER
sezonunu yaşadığı
geride kalan dönemde
ligdeki 12 asistinin 6'sını duran
toptan yaparken bunların
5'ini kornerden servis etti.
GEÇEN
sezon ligde en
iyi 11'e seçilip 53 maçta forma giyen Brezilyalı, 46 karşılaşmanın tamamında sahada kalarak
istikrarlı bir
grafik çizdi.
PROJEYİ ANLATTILAR HEYECANLANDIM
Okan
Buruk ile Florya'da buluşan Brezilyalı oyuncu, hocası ile sohbet etti. Sara, yaptığı ilk açıklamada ise şunları söyledi: "Çok heyecanlıyım. Bana projeyi anlattılar ve buraya geldim. Gerçekten inanılmaz büyük bir kulüp. Taraftarlarımız çok heyecanlı. Ben de aynı heyecanı paylaşıyorum. Bir an önce taraftarlarımızla buluşmak istiyorum. Galatasaray ile birbirimiz için yaratılmışız."
SARA'YA TORREİRA TARİFESİ
NORWICH'TEKİ ücretini 3'e katlayarak Galatasaray'a imza atan Gabriel Sara'ya 2 milyon 750 bin Euro garanti ücret ödenecek. İmaj hakkıyla birlikte Brezilyalı 8 numara her sezon 3.5 milyon Euro kazanacak. Bu mali şartların aynısı Arsenal'den geldiği dönemde Torreira'ya uygulanmıştı. Uruguaylı ön libero sergilediği performansla zam aldı ve geçen sezon ortasında sözleşmesini uzattı.
GABRİEL SARA
Yaş: 25
Boy: 1,77
Kilo: 76
Mevki: Orta saha
Ayak: Sol
Ülke: Brezilya