Bu aşk bitmez!

Sezon başında Galatasaray'la anlaşan Hakan Çalhanoğlu için İnter 30 milyon Euro talep etti. Osimhen, Singo ve Uğurcan'a 135 milyon Euro bonservis ödeyen sarı-kırmızılılar, bütçede yer kalmadığından A Milli Takım'ın kaptanı için ısrarda bulunmamıştı. 7 gol-3 asistle sezonun ilk yarısına damga vuran yıldız oyuncuyu İnter, ocak ayında kesinlikle satmayı düşünmüyor. Bir buçuk yıl sözleşmesi kalan 31 yaşındaki futbolcu ise Galatasaray ihtimalini düşünerek kulübün yeni anlaşma beklentisine, ısrarlı isteklere rağmen olumlu dönüş yapmıyor.

JUVENTUS DA HAKAN'I LİSTESİNDE TUTUYOR

Sarı-kırmızılılar, sezon sonunda Hakan için girişinde bulunacak ve 1 yıl kalan sözleşmesini fırsata çevirerek bonservis bedelini düşürecek. İtalyan basınında çıkan haberlerde, başarılı oyuncunun önümüzdeki yaza bonservis bedelini 15 milyon Euro'ya kadar indirmeyi planladığı belirtildi. Juventus'un da gündeminde olan milli futbolcunun, eşinin de Türkiye'ye gelmeyi istemesi transferde Galatasaray'ın elini güçlendiren etkenlerden bir tanesi.

İNTER'DE 200 MAÇTA 80 GOLE KATKI

2021 yılından bu yana İnter forması giyen ve İtalyan ekibiyle 200 maça çıkıp 45 gol, 35 asist üreten Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım formasıyla ise 102 karşılaşmada 22 kez ağları havalandırdı. Milli yıldızın güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olarak gösteriliyor.

HER YERDE GALATASARAY!

HAKAN Çalhanoğlu, Almanya'daki futbol merkezinde düzenlenen turnuvalarda Galatasaray formalı takımla birlikte poz verirken, babası Hüseyin Çalhanoğlu da giydiği sarı-kırmızılı formayla dikkat çekti.