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Giriş Tarihi: 11.3.2023

Bu gurur Aslan’ın

Bu gurur Aslan’ın

Başkan Dursun Özbek, takımın bugün Kasımpaşa maçında giyeceği özel formayı 1 milyon TL’ye satın alırken, imzalı Messi forması ise 800 bin TL’ye İkinci Başkan Metin Öztürk’e gitti

Galatasaray camiası depremzedeler için anlamlı bir etkinliğe imza attı. Sarıkırmızılı kulüp "Bu Destek Hiç Bitmeyecek" sloganıyla deprem bölgesinde okul ve kalıcı konut inşa etmek için 200 kişinin katıldığı tarihi müzayedede hem kulüp hem de Türk spor tarihinin önemli parçalarını açık artırmaya sundu. Müzayedede toplam 17 milyon 780 bin TL toplandı.



Başkan Dursun Özbek, takımın bugün Kasımpaşa maçında giyeceği ve üzerinde "Birlikte 1905" yazılı özel formayı açık arttırmada 1 milyon TL'ye satın alarak siftahı yaptı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun bağışladığı Messi'nin imzalı formasını ise İkinci Başkan Metin Öztürk 800 bin TL'ye aldı.



Okan Buruk'un 1995/96 sezonundaki Türkiye Kupası Finali forması (2.3 milyon TL), Hatay'ın 2021-22 sezonu forması (275 bin) ile Prekazi'nin forması (500 bin TL) Erden Timur'a gitti. Volkan Demirel'in Fenerbahçe formasını ise 500 bin TL karşılığında Acun Ilıcalı aldı. Bazı önemli satışlar şöyle: Hagi'nin 1999/2000 tarihli forması: 650 bin TL, Cristiano Ronaldo forması: 500 bin TL, Drogba'nın forması: 500 bin TL, Kadınlar Euroleague'deki şampiyonluk topu: 275 bin TL.

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Bu gurur Aslan’ın
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