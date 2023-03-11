Bu gurur Aslan’ın

alatasaray camiası depremzedeler için anlamlı bir etkinliğe imza attı. Sarıkırmızılı kulüpsloganıyla deprem bölgesinde okul ve kalıcı konut inşa etmek için 200 kişinin katıldığı tarihi müzayedede hem kulüp hem de Türk spor tarihinin önemli parçalarını açık artırmaya sundu. Müzayedede toplam 17 milyon 780 bin TL toplandı.Başkan Dursun Özbek, takımın bugün Kasımpaşa maçında giyeceği ve üzerindeGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun bağışladığı Messi'nin imzalı formasını ise İkinci Başkan Metin Öztürk 800 bin TL'ye aldı.Okan Buruk'un 1995/96 sezonundaki Türkiye Kupası Finali forması (2.3 milyon TL),ile Prekazi'nin forması (500 bin TL) Erden Timur'a gitti. Volkan Demirel'in Fenerbahçe formasını ise 500 bin TL karşılığında Acun Ilıcalı aldı. Bazı önemli satışlar şöyle:Cristiano Ronaldo forması: 500 bin TL,Kadınlar Euroleague'deki şampiyonluk topu: 275 bin TL.