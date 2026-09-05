Bu hakemi konuşmalıyız!

Galatasaray
Teknik Direktörü Okan Buruk
, mücadele sonrası hakem yönetimine tepkiliydi. Tecrübeli çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı:
Hakem performansını nasıl buldunuz? Bütün Türkiye'ye bunu sormamız lazım. İki takıma da bunu sormak lazım.
Herkesin mutsuz olduğu bir hakem performansı olabilir mi? Penaltı, kırmızı kart değil... Çok kolay fauller.
Bu hakem performansını da konuşmak gerekiyor.
Defansif performansımızı geliştirmeliyiz. Duran toplarda hem Osimhen'i hem de Lemina'yı kaybettik. Final olarak kazandık ama defansif olarak sıkıntılıydı... Kasık sakatlıklarının diğerlerine göre iyileşme süreci daha kısa. İnşallah Osimhen en kısa zamanda döner. Beş gün sonra Sporting maçı var. Bu maça inşallah oyuncularımız yetişir.
Burada kazanmak önemliydi. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde Lizbon deplasmanı var, kolay değil.
İyi bir kadroları var. Hücum geçişlerini çok iyi yapıyorlar. Çıkıp cesur bir şekilde oynayacağız.
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Mete Efendioğlu - Editör