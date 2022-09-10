Bu kadarını beklemiyordum!

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, yeni transferlerden sezon hedeflerine kadar birçok konuda açıklamada bulundu.diyerek takımdaki yeni isimlere dikkat çeken Buruk, şöyle devam etti: "Geçen senenin etkilerini üzerimizden atmak istedik. Geçen seneyi unutturan, ruhunu ortaya koyan bir takım çıkarttık. Galatasaray Türkiye'nin en büyük kulübü.Sonu şampiyonluk olsun. Hakemlerin yönetiminden mutlu değiliz."OYUNCULARI buraya getirmeden önce karakter analizi yapıyoruz. Mata ve İcardi için güzel şeyler duyduk. Juan Mata hiç antrenman yapmamış yeni sezon öncesi. Mauro Icardi de tam olarak hazır değil."BIRÇOK şeyi denemek zorunda kalacağız. 3 Türk kuralı biraz karışık. Yusuf geldi ama o da yabancı statüsünde.Bunun değişmesi gerekiyor."