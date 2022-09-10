Bu kadarını beklemiyordum!

Şampiyonluk hedeflediklerini söyleyen Buruk, “Geçen seneyi unutturan bir takım çıkarttık” dedi. Transferler içinse “Bu kadarını beklemiyorduk” yorumunu yaptı
G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, yeni transferlerden sezon hedeflerine kadar birçok konuda açıklamada bulundu. "Bu kadardeğişim beklemiyorduk" diyerek takımdaki yeni isimlere dikkat çeken Buruk, şöyle devam etti: "Geçen senenin etkilerini üzerimizden atmak istedik. Geçen seneyi unutturan, ruhunu ortaya koyan bir takım çıkarttık. Galatasaray Türkiye'nin en büyük kulübü. Ülkemizin gururu. Avrupa'dave ülkemizde en başarılıtakım. Tek hedef şampiyonluk. Sonu şampiyonluk olsun. Hakemlerin yönetiminden mutlu değiliz. Bizetolerans sağlansın istemiyoruz.Adaletliolunsun."
MATA&İCARDİ'YE: İYİ TATİL YAPTINIZ!
"OYUNCULARI buraya getirmeden önce karakter analizi yapıyoruz. Mata ve İcardi için güzel şeyler duyduk. Juan Mata hiç antrenman yapmamış yeni sezon öncesi. Mauro Icardi de tam olarak hazır değil. Antrenmansonunda onlara'iyi tatil yaptınız'şeklinde takıldım.Zamana ihtiyaçlarıvar."
YUSUF NEDEN YABANCI SAYILIYOR!
"BIRÇOK şeyi denemek zorunda kalacağız. 3 Türk kuralı biraz karışık. Yusuf geldi ama o da yabancı statüsünde. Baktığınız zaman her şeyi Türk olanoyuncu ama burada neden yabancı sayılıyoranlamak zor. Bunun değişmesi gerekiyor."