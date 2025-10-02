Bu sözler boşuna verilmedi

Şampiyonlar Ligi'nde E.Frankfurt hezimetinin ardından İstanbul'da ağırladığı Liverpool karşısında müthiş bir oyunla 1-0 kazanan Galatasaray'da herkes teknik direktör Okan Buruk'u konuşuyor. Yaz transfer döneminde az ama öz takviye isteyen tecrübeli çalıştırıcı, listesindeki ilk isimleri alan yönetime, "Bu takımla Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finali zorlayacağız'' demişti. Galatasaray'ın başarılı hocası, bu hedefin hayal olmadığını Liverpool karşısında gösterdi.

SAHA İÇİNİN YENİ LİDERİ İLKAY GÜNDOĞAN

51 yaşındaki teknik adam, 35 milyon Euro'luk teklife rağmen kalmasını istediği Barış Alper'den Liverpool maçında önemli katkı aldı. 30'ar milyon Euro bonservis ödenen Singo ve Uğurcan kendilerine yapılan yatırımın ilk karşılığını Şampiyonlar Ligi'nde verdi. İlkay Gündoğan takımın yeni saha içi lideri oldu.

HATALARINDAN DERS ÇIKARDI

5-1'lik Frankfurt yenilgisi ve 1-0 kazanılan Alanyaspor maçlarında eleştiri oklarını üzerine çeken tecrübeli çalıştırıcı, hatalarından ders almasını bildi ve kriz ortamını görkemli bir galibiyetle fırsata çevirdi. İki haftadır Liverpool maçını kafasında oynayan Buruk, Alanya'da denediği üçlü savunmadan vazgeçti ve 4-2-3-1 olan ideal sistemiyle İngiliz devini dize getirdi.

1 MİLYON EURO PRİM+1 GÜN İZİN

10 gündür izin yapmadan Alanyaspor ve Liverpool maçlarına hazırlanan Galatasaraylı oyuncuları soyunma odasında çifte sürpriz bekliyordu. UEFA'dan gelecek 2.1 milyon Euro değerindeki galibiyet ödülünün yarısı prim olarak takıma dağıtılacak. Teknik direktör Okan Buruk da Liverpool maçında yorulan oyuncularını 1 gün izinle ödüllendirdi. Bu haberlere çok sevinen sarı-kırmızılı takım, soyunma odasını tezahüratlarla inletti. Kemerburgaz'da Beşiktaş derbisi hazırlıkları bu akşam başlayacak.

İLKAY'IN ADINI VERMEDİĞİ OYUNCU MOHAMED SALAH

LİVERPOOL karşısında orta sahayı tam bir maestro gibi yöneten İlkay Gündoğan, mücadele sonrası İngiliz basınına verdiği röportajda, "Maç esnasında Liverpool'un oyuncularından biri yanıma geldi ve 'Burada atmosfer hep böyle mi!' diye sordu. Ama isim veremem" ifadelerini kullanmıştı. Herkes bu oyuncunun kim olduğunu sorarken bir görüntüde RAMS Park'ta sarı-kırmızılı taraftarlara hayran kalan kişinin Mohamed Salah olduğu ortaya çıktı. Kameralara yansıyan anda Mısırlı yıldızın, 90 dakika sonunda İlkay'ın yanına giderek kulağına bir şeyler söylediği, İlkay'ın da kafasını sallayarak onayladığı görülüyor.

İCARDI BOZUK ATTI!

FRANKFURT'UN ardından Liverpool maçında da yedek kalan Mauro İcardi, bu karardan memnun olmadı. Maç öncesi ısınmaya çıkmayan tek isim olan İcardi, 1-0'lık galibiyetin ardından saha içi kutlamalarında geri planda kalmayı tercih etti. Arjantinli starın ilk 11'de olmadığı maçlarda moralinin bozulduğu biliniyor.



GECEYE DAMGA VURAN KARE!

BARIŞ Alper'in kazandırdığı penaltıda beyaz noktaya gelerek Liverpool kalecisi Alisson'u avlayan Victor Osimhen, RAMS Park'ı adeta yıktı. Taraftarlar Aslantepe'yi inletirken, Yunus'un Nijeryalı santrforun sırtına çıkarak yaşadığı sevinç gecenin en renkli karelerinden biri oldu. Aralarındaki 'pas gerginliği' iddialarına da son veren ikilinin bu görüntüsü, sosyal medyada binlerce beğeni aldı.



245 MİLYON TL PARAYI KAPTI!

TRANSFERE 135 milyon Euro harcayan Galatasaray, bu yatırımı Şampiyonlar Ligi için yapmıştı. Devler Arenası'na katıldığı için UEFA'dan geçen ay 23 milyon Euro ödeme alan sarıkırmızılı kulübe Liverpool zaferinin getirisi ek 5 milyon Euro oldu. UEFA'dan galibiyet primi olarak 2.1 milyon Euro gelecek. 42 bin kombineye sahip Aslantepe'de Liverpool maçını 51 bini aşkın taraftar izledi. Satışa çıkan sınırlı sayıdaki biletlerden 100 milyon TL'ye yakın para kazanıldı. GS Store mağazaları maç günü 50 milyon TL civarında ciro yaptı. Galatasaray, Liverpool'u yenerek bir anlamda minimum 5 milyon Euro'yu (245 milyon TL) daha kasasına koydu.