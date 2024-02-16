Bu tango bitmez!

62'de kırmızı kart gören Nelsson ile 80'de oyundan atılan Rynes rövaşta yok12 Aralık 2023'te Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'a 1-0 yenilen Galatasaray sonrasında çıktığı 12 maçta kaybetmedi. 2 beraberlik alırken (F.Bahçe, Sivas) 10 karşılaşmadan galib-i yetle ayrılmıştı. Aslan dün serisini 13'e çıkardı. (11G-2B)Galatasaray formasıyla tek golünü 11 Ocak'ta ligde Sivas'a atan Kerem Demirbay, Avrupa'da bu sevinci ilk kez Prag karşısında yaşadı. Taraftarın 'Dayı' lakabını taktığı oyuncu, sol çaprazda topu alıp, ceza sahasına girdi. Sert şutunda top, kalecinin de kapattığı direk dibinden ağlarla buluştu. Kerem sahanın da en çok çalışan isimleri arasındaydı. 83'te çıkana kadar 62 kez topla buluştu. 48 pas verip 79.2'lik pas isabeti sağladı. Biri isabetli 3 şut çekti. İki kez de top kaptıG.SARAY ile Sparta Prag, Avrupa Ligi'nde son 16 biletinin sahibi olmak için son kozunu 22 Şubat Perşembe günü Çekya'da oynayacak. Mücadele TSİ 23.00'te başlayacak. Evinde 3-2 kazanan Aslan'a galibiyetin yanında beraberlik yetecek. Prag'ın tek farklı üstünlüğünde ise mücadele uzatmaya gidecek.İcardi, 25 Ocak'ta İstanbulspor ağlarını havalandırmış sonrasında sessizliğe bürünmüştü. Arjantinli oyuncu dün 2 asist ve bir golle yıldızlaştı. Kulüp de sosyal medya hesabından 'Aşkın olayım' şarkısının sözlerinin yer aldığı parçanın paylaşımını yaparakifadelerini kullandı...Muslera 2 gol yemesine rağmen kalesine gelen 6 şutun 4'ünde başarılıydı. Bir pozisyonu omzuyla çıkaran Uruguaylı file bekçisi 90'da Wiesner'in vuruşuna suratıyla izin vermedi. Kaptan karşılaşma sonrası,dedi. 11 Ağustos 2011'den bu yana G.Saray kalesini koruyan ve sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek Muslera için taraftarlar "Sözleşmesi ömürlük olsun" yorumları yaptı.