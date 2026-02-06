Bundan ‘Boey’le sağda dert yok

Noa Lang, Asprilla ve Nhaga'yı kadrosuna katan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi listesini UEFA'ya teslim edeceği gün Sacha Boey'yi bitirdi. Bayern Münih'i ikna eden sarı-kırmızılılar, Boey'yi sezon sonuna kadar kiraladı. Kiralık sözleşmeye zorunlu olmayan opsiyon koyuldu. Alman ekibinde istediği süreleri alamayan Fransız sağ bek, iki sene sonra yuvaya döndü. Boey'yi sattıktan sonra savunmanın sağına Aurier, Jelert, Frankowski ve Singo'yu transfer eden G.Saray, Boey'in boşluğunu bir türlü dolduramadı. 25 yaşındaki oyuncu ara transfer döneminin sonunda fırsat hamlesi olarak masaya geldi. Teknik direktör Okan Buruk bu transfere onay verdi ve 24 saatlik operasyon sonucunda Sacha Boey tekrar sarıkırmızılı oldu. Boey'in gelişiyle Singo sağ bek yerine stoperde değerlendirilecek. G.Saray, 28 Ocak 2024'te 30 milyon Euro'ya B.Münih'e sattığı oyuncuyu 500 bin Euro'luk bedelle kiralarken Sacha Boey'e de 1.75 milyon Euro maaş ödeyecek. Satın alma opsiyonu ise 15 milyon Euro oldu.

'GAYET İYİYİM, ÇOK MUTLUYUM'

Sarı-kırmızılıların yeni transferlerinden Sacha Boey dün İstanbul'a gelirken havalimanında kısa bir açıklama yaptı. Duyguları sorulan Fransız oyuncu "Gayet iyiyim, çok mutluyum" dedi. 25 yaşındaki futbolcu için G.Saray, Bayern Münih'e 500 bin Euro verirken Boey'ye yıllık ücretinin yarısı olan 1.75 milyon Euro ödeyecek.