Buruk bastırdı yönetim aldı

Galatasaray, uzun zamandır temasta bulunduğu Lesley Ugochukwu'da mutlu sona ulaştı. İngiliz ekibi Burnley ile masaya oturan Aslan, 22 yaşındaki ön liberoyu kiralama ve satın alma opsiyonuyla renklerine bağladı. Cimbom, Ada ekibine 6 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Sözleşmede 23 milyon Euro bonservis maddesi yer alacak. Ugochukwu'nun sezon boyunca 25 resmi maçta forma giymesi halinde opsiyon otomatik olarak devreye girecek. Transferin perde arkasında teknik direktör Okan Buruk'un ısrarı olduğu ortaya çıktı.

3.5 MİLYON EURO MAAŞ ALACAK

Ayakları yere sağlam basan ve direkt ilk 11'e monte edecek bir oyuncu isteyen Okan Buruk, yönetime Ugochukwu konusunda ısrarcı oldu. Şartları araştıran G.Saray yönetimi de Burnley ile masaya oturdu. İlk başta kiralamaya sıcak bakmayan İngiliz ekibi sonunda satın alma opsiyonlu teklifi kabul etti. Okan Buruk da 22 yaşındaki ön libero ile görüşerek takımdaki rolü ve Şampiyonlar Ligi vitrini faktörüyle ikna etti. Championship'e düşen Burnley'de kalmak istemeyen Ugochukwu, sarı-kırmızılı formayı giymek için yola çıktı. Oyuncu sözleşme imzalamasının ardından Avusturya kampına katılacak. Senelik ise 3.5 milyon Euro kazanacak.

SIRADA ENCİSO VAR

Galatasaray, transferde sürpriz isme yöneldi. Dünya Kupası'nda Türk Milli Takımı'na karşı oynayıp golün asistini yapan Paraguaylı Julio Enciso'yu listesine dahil etti. Strasbourg forması giyen 22 yaşındaki hücum oyuncusu ilk sıraya yazıldı. Zaman zaman forvet dahil 10 numara ve kanatlarda da ter döken Enciso'ya Fransız kulübü 30 milyon Euro fiyat biçiyor. UEFA'nın Finansal Fair Play yaptırımlarıyla karşı karşıya olan Strasbourg, oyuncu satışı yapmak zorunda ve tekliflere açık.