Buruk istedi Ziyech kaldı!

Galatasaray'da kontratı gereği sol dizinden sakatlık yaşamayan Hakim Ziyech'in sözleşmesindeki opsiyon devreye girdi. 1 milyon Euro imza parası almaya hak kazanan 31 yaşındaki sağ kanadın Chelsea ile mukavelesi sona erdi ve bonservisiyle (Bedelsiz olarak) Galatasaray'a geldi.Sarı-kırmızılı taraftara kendisini sevdiren ve bir yıl daha kalan Hakim Ziyech, kutlamalarda coşkulu hali ile de öne çıktı. "Yüzü hiç gülmüyor" yorumları yapılan oyuncunun keyfi şampiyonluk sonrasında yerine gelirken takım arkadaşlarının hepsine,dedi. Yeni sezon planlamasını Galatasaray'da devam edecek şekilde yapanTeknik direktör Okan Buruk da Faslı oyuncunun takımda kalma kararından memnun oldu.181.5%770.90.438 yaşına basacak Fernando Muslera ile 1+1 yıllık sözleşme yenileyen Galatasaray'da yedek kaleci Günay da 34 yaşına girecek.Fenerbahçe'den Eyüpspor'a giden ve takımını Süper Lig'e çıkaran 2000 doğumlu Berke için hocası Arda Turan'ın görüşü alınacak.