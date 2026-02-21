Buruk kararı sezon sonu!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, dün sponsorluk anlaşmasında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özbek'in sözlerinden en dikkat çekici olanı ise, teknik direktör Okan Buruk ile ilgili gelen soruya verdiği yanıttı. Sarı-kırmızılı takımla 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 1 de Türkiye Süper Kupası kaldıran 52 yaşındaki hocanın sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Buruk ile mukavele uzatıp uzatılmayacağı sorusunu Özbek şöyle cevapladı: "Bunlar idari kararlar. Sezon devam ediyor. Bu kararların alınacağı dönemler bellidir. O döneme geldiğimiz zaman da kararlar Galatasaray'ın geleceğine yönelik alınır. O dönem geldiği zaman bunları dikkate alacağız." Okan Buruk, daha önce iki farklı takımla da başarı yakalamıştı. Başakşehir ile Süper Lig, Akhisar ile de Türkiye Kupası zaferi yaşamıştı.

ÇAĞRI HAKAN BALTA İÇİN NET CÜMLE

Başkan Özbek, F.Bahçe'nin peşinde olduğu Çağrı Hakan Balta'nın durumu için şu yorumu yaptı: "Çağrı Hakan Balta için açıklamalarımızı yaptık. Hakan Balta önemli bir oyuncumuzdu ve kaptanlığımızı yaptı. Onun oğlu da bizim oyuncumuz ve sözleşmemiz var. Yaptığımız açıklamaların yeterli olduğunu düşünüyorum."



ADAYIM AMA LİSTEM BELLİ DEĞİL

G.Saray'da başkanlık seçimi mayıs ayında gerçekleştirilecek. Aday olduğunu açıklayan Başkan Dursun Özbek, listesiyle ilgili ise ser verip sır vermedi: "Seçim dönemine yavaşça yaklaşıyoruz. Evet adayım. Dönem geldiğinde listemizi, nasıl gireceğimizi açıklayacağız."



F.Bahçe'ye transfer mesajı!

SPORTİF AŞ Yöneticisi Abdullah Kavukcu, transfer dönemindeki eleştirilere şöyle yanıt verdi: "Rakip takımın transferlerine bakmıyoruz. Biz güzel bir transfer dönemi geçirdik. 3 kulvarda mücadele veriyoruz."



BİR SPONSORLUK DAHA

Galatasaray, mobilya markası Alfemo ile futbol A takımı forma yan sponsorluğu anlaşmasına imza attı. RAMS Park'ta düzenlenen imza törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Zeren Group Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su (Üst yönetici) Mustafa Yiğit Zeren, Alfemo Genel Müdürü Tolga Kaya ile davetliler katıldı. Tören sonrasında forma hediye edildi, hatıra fotoğrafı çektirildi.