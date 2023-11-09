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Giriş Tarihi: 9.11.2023

Buruk son

Buruk son

As kadro sahaya çıkan rakibi karşısında taraftarının da müthiş desteğiyle Aslan, net pozisyonlar buldu ancak gole çeviremedi. Harry Kane, 6 dakika arayla attığı iki golle umutları tüketti

90+3'teki Bakambu'nun golü, yenilgiyi önleyemedi. Cimbom 3. sıraya geriledi

İCARDİ BU KEZ DAYANAMADI
Galatasaray'ın gol makinesi Mauro İcardi, Beşiktaş karşılaşmasında ayak bileğinden sakatlanmış ve daha sonra 3 müsabakaya (Bayern Münih, Rizespor, Kasımpaşa) iğneyle çıkmıştı. Bu 3 maçın da tamamında sahada kalan Arjantinli, dün ise 69. dakikada oyundan alındı. 30 yaşındaki forvetin, ağrı hissettiği için kenara geldiği öğrenildi.




BAYERN MÜNİH'E KARŞI YÜZÜMÜZ HİÇ GÜLMEDİ
Alman devi Bayern Münih, Avrupa kupalarında Türk takımlarıyla oynadığı hiçbir maçta mağlup olmadı. 4'ü Beşiktaş, 4'ü de Galatasaray ile olmak üzere 8 karşılaşmaya çıkan Bavyera ekibi, sadece 1 kez beraberlik yaşarken 7 galibiyet elde etmeyi başardı. 1 beraberlik de sarı-kırmızılılara karşı 1972-73 UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Türkiye'deki maçta gelmişti. Deplasmanda ise 6-0'lık sonuçla Bayern Münih gülmüştü.

ALPHONSO DAVİES'E KIRMIZI KART ÇIKMADI!
Maçın 60. dakikasında akıllara durgunluk veren bir an yaşandı. Sarı kartı olan Bayern Münih'in sol beki Alphonso Davies, ceza sahasına girmek için hamle yapan Barış Alper'i düşürdü. Faul veren Portekizli hakem Antonio Nobre, sarı kart göstermeyince hem tribünlerin hem de teknik direktör Okan Buruk'un tepkisini çekti. Buruk, itirazları sonrası sarı kartla cezalandırıldı.




KIRMIZI KARTI VE FAULÜ VERMEDİ
G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçtan sonra hakemleri eleştirirken şunları söyledi: "İki maçta da Bayern Münih gibi bir takıma karşı en iyi oynayabileceğimiz oyunu oynadık. Davies ikinci sarıdan atılabilirdi. Faulü veriyorsan ikinci sarıyı da vermen gerekir. Yediğimiz ilk gol öncesi Barış'ın ayağına basma var. Bunlar maçın kırılma noktaları. Girdiğimiz pozisyonları atsaydık, şu an gruptan çıkmış olarak konuşabilirdik. Oyun olarak iyi noktadayız. Ligde de Avrupa'da iyi gittiğimizi düşünüyorum. İcardi'nin adalesi tuttu ve rahat hissetmediği için çıkmak zorunda kaldı. Angelino da yorulduğu için oyundan aldım. Hakim ile ilgili sürece dikkat ediyoruz."

227 MİLYON TL'Yİ ÇİMLERE GÖMDÜ
G.Saray, Şampiyonlar Ligi'nde puan kaybettiği 3 maçta büyük bir parayı da elinden kaçırdı. Sadece Manchester United'ı yenebilen sarı-kırmızılılar, Kopenhag beraberliği ve Bayern Münih mağlubiyetleriyle UEFA tarafından verilen primlerden 7 milyon 470 bin Euro (227 milyon TL) para ödülünü alma fırsatını tepti.



'ÇOCUKLARI ÖLDÜRMEYİN'
Kopenhag-ManU maçında bir taraftar sahaya girip İsrail'in vahşetine maruz kalan Filistin'in bayrağını açtı. Bayrağın üstünde, "Gazze'de çocukları öldürmeyi durdurun. Birlikte karşı duralım" ifadeleri yer aldı.

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