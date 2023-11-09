90+3'teki Bakambu'nun golü, yenilgiyi önleyemedi. Cimbom 3. sıraya gerilediGalatasaray'ın gol makinesi Mauro İcardi, Beşiktaş karşılaşmasında ayak bileğinden sakatlanmış ve daha sonra 3 müsabakaya (Bayern Münih, Rizespor, Kasımpaşa) iğneyle çıkmıştı. Bu 3 maçın da tamamında sahada kalan Arjantinli, dün ise 69. dakikada oyundan alındı. 30 yaşındaki forvetin, ağrı hissettiği için kenara geldiği öğrenildi.devi Bayern Münih, Avrupa kupalarında Türk takımlarıyla oynadığı hiçbir maçta mağlup olmadı.çıkan Bavyera ekibi, sadece 1 kez beraberlik yaşarken 7 galibiyet elde etmeyi başardı. 1 beraberlik de sarı-kırmızılılara karşı 1972-73 UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Türkiye'deki maçta gelmişti. Deplasmanda ise 6-0'lık sonuçla Bayern Münih gülmüştü.60. dakikasında akıllara durgunluk veren bir an yaşandı.Faul veren Portekizli hakem Antonio Nobre, sarı kart göstermeyince hem tribünlerin hem de teknik direktör Okan Buruk'un tepkisini çekti. Buruk, itirazları sonrası sarı kartla cezalandırıldı.Teknik Direktörü Okan Buruk, maçtan sonra hakemleri eleştirirken şunları söyledi: "İki maçta da Bayern Münih gibi bir takıma karşı en iyi oynayabileceğimiz oyunu oynadık. Davies ikinci sarıdan atılabilirdi.Yediğimiz ilk gol öncesi Barış'ın ayağına basma var. Bunlar maçın kırılma noktaları. Girdiğimiz pozisyonları atsaydık, şu an gruptan çıkmış olarak konuşabilirdik. Oyun olarak iyi noktadayız. Ligde de Avrupa'da iyi gittiğimizi düşünüyorum.Angelino da yorulduğu için oyundan aldım. Hakim ile ilgili sürece dikkat ediyoruz.", Şampiyonlar Ligi'nde puan kaybettiği 3 maçta büyük bir parayı da elinden kaçırdı. Sadece Manchester United'ı yenebilen sarı-kırmızılılar, Kopenhag beraberliği ve Bayern Münih mağlubiyetleriyle UEFA tarafından verilen primlerden 7 milyon 470 bin Euro (227 milyon TL) para ödülünü alma fırsatını tepti.Kopenhag-ManU maçında bir taraftar sahaya girip İsrail'in vahşetine maruz kalan Filistin'in bayrağını açtı. Bayrağın üstünde, "Gazze'de çocukları öldürmeyi durdurun. Birlikte karşı duralım" ifadeleri yer aldı.