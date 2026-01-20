Buruk’un prensi Gueye

G.Saray'da nefesler tutuldu ve Atletico Madrid maçı beklenmeye başladı. Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'ü garantilemek isteyen sarı-kırmızılı kulüp, 30 milyon Euro bütçe ayırdığı orta saha transferini perşembe günü bitirmeye çalışacak. Manchester United'dan Ugarte ve Club Brugge'den Onyedika'yı bekleten Galatasaray'ın ilgilendiği Villarreal'in 6 numarası Pape Gueye ise değerini katladı. Senegal'i Afrika Kupası şampiyonu yapan Gueye için Villarreal, talep ettiği 35 milyon Euro bonservis bedelinde geri adım atmıyor.