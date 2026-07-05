Bütün yollar Can’a çıkıyor!

Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği tarafından düzenlenen organizasyonda açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, transfere dair ipuçları verdi. TFF'nin 10+4 olan yabancı kuralında değişikliğe gitmemesinin planlarını etkilediğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Ona göre adapte olmaya çalışacağız. Ayrıca Dünya Kupası'nda oynayan birçok oyuncu var. Eksiklerimizi biliyoruz ama bu yıl geçen yıllara nazaran biraz daha sakin ve önümüzü görerek hareket etmek istiyoruz. Özellikle genç ve Türk oyuncular üzerinden kadromuzu güçlendirmek istiyoruz. Her transfer önemli, bazen çok büyük beklentiye girmemek gerekiyor ama kadromuzu en güçlü şekilde düzeltmeye çalışacağız" dedi.

FRANKFURT'A 30 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ

52 yaşındaki teknik adamın, "Genç ve Türk oyuncular" olarak yol gösterdiği transferde işaret ettiği ismin Can Uzun olduğu belirtildi. Sarı-kırmızılı yönetim, uzun süredir peşinde olduğu 20 yaşındaki futbolcu için pazarlıklarını sürdürüyor. Aslan, 50 milyon Euro'dan kapıyı açan Eintracht Frankfurt'a bonuslarla beraber 30 milyon Euro'luk öneri yapmıştı. Sarı-kırmızılılarda forma giymeyi çok isteyen genç futbolcunun 4+1 yıllık teklifi kabul ettiği ifade edildi. Milli futbolcunun Cimbom'a imza atması durumunda 2,5 milyon Euro civarında garanti ücret alacağı aktarıldı.