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Giriş Tarihi: 4.9.2022

Çağlar&Cengiz hayalı

Çağlar&Cengiz hayalı
Kulüplerinde mutsuz olan milli yıldızlar Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder için düğmeye basan sarı-kırmızılılar, iki oyuncu için de kiralama teklifinde bulundu. Leicester City ve Marsilya'nın cevabı bekleniyor. Abdülkerim- Yunus- Kerem üçlüsü dışında ilk 11'e yerli alternatifi yaratmak isteyen Galatasaray, hem Çağlar hem Cengiz için şartlarını son ana kadar zorlayacak. Bonservisleri yüksek olan milli oyuncuların transferinde kiralama formülü üzerinde duruluyor. 25 yaşındaki kanat oyuncusu Cengiz, Marsilya'da teknik direktör İgor Tudor tarafından bir türlü düzenli oynatılmazken, Leicester'da ise Brendan Rodgers, 26 yaşındaki stoper Çağlar'a forma vermiyor.

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Çağlar&Cengiz hayalı
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