Çağlar&Cengiz hayalı

Kulüplerinde mutsuz olan milli yıldızlar Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder için düğmeye basan sarı-kırmızılılar, iki oyuncu için de kiralama teklifinde bulundu. Leicester City ve Marsilya'nın cevabı bekleniyor. Abdülkerim- Yunus- Kerem üçlüsü dışında ilk 11'e yerli alternatifi yaratmak isteyen Galatasaray, hem Çağlar hemCengiz için şartlarınıson ana kadar zorlayacak. Bonservisleri yüksek olan milli oyuncuların transferinde kiralama formülü üzerinde duruluyor. 25 yaşındaki kanat oyuncusuCengiz, Marsilya'dateknik direktör İgor Tudortarafından bir türlü düzenlioynatılmazken, Leicester'daise Brendan Rodgers, 26 yaşındakistoper Çağlar'a formavermiyor.