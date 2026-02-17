Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Çağrı Balta artık idmana çıkmayacak
Giriş Tarihi: 17.02.2026

Çağrı Balta artık idmana çıkmayacak

ESKİ Galatasaraylı futbolcu Hakan Balta'nın, babası gibi sarı-kırmızılı takımda forma giyen oğlu Çağrı Balta ile ilgili kriz devam ediyor. 15 Mayıs'ta 18 yaşına girecek olan genç santrforun Fenerbahçe'ye gideceği ortaya çıkmıştı. G.Saray'la profesyonel sözleşme konusunda görüşen ve anlaşamayan Balta ailesinin avukatı dün açıklama yaptı. Çağrı'nın 3 maçta şans bulmak istediğinin iletildiği ancak ret yanıtı geldiğini belirten avukat, "Müvekkillerim, Çağrı'nın Galatasaray'da antrenmanlara devam etmeyeceğini kulüp yetkililerine bildirmişlerdir" ifadelerini kullandı.

