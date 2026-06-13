Can paraya takıldı!

Yeni sezonda üst üste beşinci şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray
, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüp, bu kapsamda gündeminde olan Eintracht Frankfurt
'un Türk yıldızı için yaptığı girişimlerden şu ana kadar bir sonuç alamadı. Alman kulübüyle pazarlık masasında olan Cimbom, 35 milyon Euro bonservis bedeli önerdi. Kapıyı 60 milyon Euro'dan açan Frankfurt ise G.Saray'ın tüm çabalarına rağmen indirime yanaşmadı. Görüşmeler bu noktada tıkanırken Cimbom, beklemeye geçti.
Sarıkırmızılıların şu anda Türk Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda olan futbolcuya yönelik yeni bir hamle yapmayı düşünmediği ancak turnuva sonrası oluşacak şartlara göre tekrar Frankfurt'la masaya oturma ihtimalinin bulunduğu belirtildi. Can Uzun geçen sezon Alman ekibiyle 28 maça çıkarken 10 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.