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Giriş Tarihi: 11.06.2026

Canlı kuşatma

G.Saray’ın, Can Uzun ısrarı devam ediyor. Hem Frankfurt hem de genç oyuncunun ailesiyle görüşülüyor. Okan Buruk da 20 yaşındaki on numarayı markaja aldı

ÇAĞDAŞ HALICI
Canlı kuşatma
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Bir yandan TFF ile yabancı kuralının esnetilmesi için temaslarını sürdüren Galatasaray, diğer yandan 10+4 kuralına göre planlarını yapmaya devam ediyor. Sarıkırmızılı ekip, Milli Takım'ın genç yıldızı Can Uzun için Frankfurt ile görüşmelerini hızlandırdı. Kapıyı 50 milyon Euro'dan açan ancak "Dünya Kupası'ndan sonra görüşelim" mesajını ileten Alman ekibine 35 milyon Euro'luk bir öneri sunan yönetim, ikna çabalarını sürdürüyor. Okan Buruk da 20 yaşındaki futbolcu için devreye girdi. Can'ın yabancı kontenjanında yer kaplamayacak olması nedeniyle transferde ısrarcı olan tecrübeli çalıştırıcının, genç oyuncu ile görüşerek kendisini ne kadar istediğini söylediği öğrenildi. Milli futbolcunun ailesiyle iletişimde olan yönetim de Can'ı, Aslan yapmak için büyük çaba harcıyor.

#OKAN BURUK #GALATASARAY

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Canlı kuşatma
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