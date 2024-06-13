Çifte şampiyon

Galatasaray Futbol Takımı, tarihi bir sezonu geride bıraktı. Sarı-kırmızılı ekip, 2023- 24 döneminde hem erkeklerde hem de kadınlarda ligde çifte şampiyonluk coşkusu yaşadı. Zorlu geçen sezonda Trendyol Süper Lig'deki zirve yarışını ezeli rakibi Fenerbahçe'nin (99) önündeKazanılan zaferle birçok alanda ilke imza atan teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri,Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Takımı da Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde2021-2022 sezonunda kurulan Dişi Aslanlar, geçtiğimiz yıl normal sezonu grubunda lider tamamlamış ancak play-off yarı finalinde Fenerbahçe'ye kaybetmişti.Galatasaray'dahem deistatistikleri paramparça etti. şampiyonluğunu yaşayan Galatasaray, Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Hem takım hem futbolcular hem de Okan Buruk, kırılması güç rekorları kırdı., Süper Lig tarihinin bir sezonunda en fazla puan toplayan (102) takımı oldu. Fenerbahçe'nin 1988-89'da 93 puanlık rekorunu geride bıraktı.hanesine 102 puan yazdıran sarı-kırmızılı ekip, ligde 3 haneli puana ulaşan ilk takım ünvanını aldı.çıktığı son 36 karşılaşmada rakiplerine gol atanart arda 18 galibiyet elde eden, Süper Lig'de bir sezonda 38 maçın 33'ünü kazanarak, en fazla galibiyet alan takım rekoruna imza attı.Buruk, Mircea Lucescu'yu geride bıraktı. Geçen sezon son 3, bu sezon 16 iç saha maçından galibiyet çıkaranmaçta rakiplerine gol izni vermeyen ve kalesinde devleşenİnter'de 29 gol atan Mauro İcardi, bu sezon Galatasaray'da ağları 32 kez bularak en çok gol attığı sezona mühür vurdu., kariyerinde en çok asiste ulaştığı dönemi geçirdi.kez fileleri havalandıran Abdülkerim Bardakcı, 12 yıllık futbol kariyerinde en çok gol attığı sezonu yaşadı.Buruk'un bu sezon jokeri rolündeki2022-23'TE