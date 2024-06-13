Çifte şampiyon

Galatasaray Futbol Takımı, tarihi bir sezonu geride bıraktı. Sarı-kırmızılı ekip, 2023- 24 döneminde hem erkeklerde hem de kadınlarda ligde çifte şampiyonluk coşkusu yaşadı. Zorlu geçen sezonda Trendyol Süper Lig'deki zirve yarışını ezeli rakibi Fenerbahçe'nin (99) önünde mutlu sonla tamamlayan Cimbom, rekor kırarak 102 puanla 24. kez ipi göğüslemeyi başardı.
Kazanılan zaferle birçok alanda ilke imza atan teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, 5. yıldıza bir adım daha yaklaşırken bir şampiyonluk aldığı takdirde beşinci yıldıza sahip tek takım olarak tarihe geçecek.
KADINLARDA DA SEZON TARİHİ MUTLULUKLA SONA ERDİ
Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Takımı da Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 71 puan alıp Ankara FOHGET'in önünde (69) tarihindeki ilk lig zaferini elde etti.
2021-2022 sezonunda kurulan Dişi Aslanlar, geçtiğimiz yıl normal sezonu grubunda lider tamamlamış ancak play-off yarı finalinde Fenerbahçe'ye kaybetmişti. Tarihinde ilk kez tek branşta çifte şampiyonluk yaşayan G.Saray, adeta gövde gösterisiyle taraftarına muhteşem bir resital sundu.
REKORTMENLER
Galatasaray'da hem oyuncular
hem de takım
istatistikleri paramparça etti
24
. şampiyonluğunu yaşayan Galatasaray, Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Hem takım hem futbolcular hem de Okan Buruk, kırılması güç rekorları kırdı. İşte elde edilen başarılar ve kırılan rekorlar:
GALATASARAY
, Süper Lig tarihinin bir sezonunda en fazla puan toplayan (102) takımı oldu. Fenerbahçe'nin 1988-89'da 93 puanlık rekorunu geride bıraktı.
TOTALDE
hanesine 102 puan yazdıran sarı-kırmızılı ekip, ligde 3 haneli puana ulaşan ilk takım ünvanını aldı.
SAHASINDA
çıktığı son 36 karşılaşmada rakiplerine gol atan Galatasaray, kulüp tarihinin en uzun serisini yakaladı.
LIGDE
art arda 18 galibiyet elde eden Okan Buruk'un Aslanları, kendisine ait olan rekoru (16) kırdı.
G.SARAY
, Süper Lig'de bir sezonda 38 maçın 33'ünü kazanarak, en fazla galibiyet alan takım rekoruna imza attı.
OKAN
Buruk, Mircea Lucescu'yu geride bıraktı. Geçen sezon son 3, bu sezon 16 iç saha maçından galibiyet çıkaran deneyimli hoca, evinde en uzun galibiyet serisi yakalayan (19) teknik direktör oldu.
17
maçta rakiplerine gol izni vermeyen ve kalesinde devleşen Fernando Muslera, bir sezonda kendisine ait en çok maçta gol yememe rekorunu tarihe gömdü.
2017-18'DE
İnter'de 29 gol atan Mauro İcardi, bu sezon Galatasaray'da ağları 32 kez bularak en çok gol attığı sezona mühür vurdu.
MERTENS
, kariyerinde en çok asiste ulaştığı dönemi geçirdi. Arkadaşlarının 16 kez ağları sarsmasına yardımcı olurken 2018-19'da Napoli'deki asist sayısını (13) aştı.
7
kez fileleri havalandıran Abdülkerim Bardakcı, 12 yıllık futbol kariyerinde en çok gol attığı sezonu yaşadı.
OKAN
Buruk'un bu sezon jokeri rolündeki Barış Alper Yılmaz, 7 gol-11 asistle kariyer patlaması yaparken Keçiörengücü'ndeki 12 gollük (8 gol-4 asist) performansını geride bıraktı.
G.SARAY'IN AŞKI OLDU
2022-23'TE G.Saray'da şampiyonluğun kahramanı olan Mauro İcardi, bu sezon 24. zaferde de başrolü kimseye bırakmadı. Transferinin hakkını veren Arjantinli yıldız, üstün performansıyla taraftarın sevgilisi haline geldi. Adına besteler yapılan, gol sevinciyle sembolleşen ve Simge'nin 'Aşkın olayım' şarkısıyla tribünleri yerinden oynatan Tangocu, kendisine gösterilen sevginin karşılığını golleri ve asistleriyle verdi. İki sezonda Galatasaray'da 55 kez fileleri sarsan İcardi, Bafetimbi Gomis'i (51) geride bırakarak kulübün en golcü 3. yabancı futbolcusu oldu. İlk iki sırada Hagi (72) ve Milan Baros (61) bulunuyor.