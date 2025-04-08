Çifte zaferin şifresi Kadıköy

Lider Galatasaray'ın bay geçtiği haftada takipçisi Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u farklı mağlup etti ve puan farkı 3'e indi. Süper Lig'de 8 maçı kalan sarı-kırmızılı takım, üst üste üçüncü şampiyonluğun yanında Türkiye Kupası'nı da kazanmak istiyor. Teknik direktör Okan Buruk, çifte şampiyonluğun şifresini Kadıköy'de sergiledikleri futbol olarak görüyor. Tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularına Fenerbahçe derbisinde gösterdikleri ciddiyet ve konsantrasyonla Samsun deplasmanına hazırlanmalarını ve ihtiyaçları olan galibiyeti almalarını beklediğini söyledi.

KADRODA TEK DEĞİŞİM KALEDE OLACAK

Kupadaki Fenerbahçe sınavında tek forvete dönen Aslan'da kalede Günay, sağ bekte Kaan Ayhan, ön liberoda Lemina ve 10 numarada Sara görev yapmıştı. Samsun maçında Günay-Muslera dışında derbi kadrosunda değişiklik beklenmiyor. Frankowski, Sallai, Ahmed Kutucu ve Morata gibi yıldızlar final haftalarında kulübeden hamle oyuncusu olacaklar.