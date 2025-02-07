Cuesta buraya hazır geldi!

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçtan sonra önemli açıklamalar yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, taraftarın karşı çıktığı Kolombiyalı stoper Carlos Cuesta'nın transferiyle ilgili "diyerek resmi imzayı bekleyen 25 yaşındaki oyuncuya sahip çıktı. Buruk, 2 hafta sonra oynanacak F.Bahçe maçıyla ilgili yabancı hakem sorusuna ise şu yanıtı verdi:Buraya katkı sağlayacaksa her yeniliğe açığız. Ancak geçen sezon getirilen yabancı VAR hakemlerine göre bu sezon gelenlerin kalite eksiği olduğu ortada. Zaten Kulüpler Birliği bu konuda öne çıkmış durumda.