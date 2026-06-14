Daha da güçlenerek yola devam edecek!

Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Özbek, üst üste 4. toplamda, 5. şampiyonluğunu yaşayarak G.Saray tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Başarıya baktığımız zaman Özbek'in 5 şampiyonluğunun yanında 3 Türkiye Kupası, 3 TFF Süper Kupası da var. Yine bu başarılardan sonra Dursun Bey, Alp Yalman, merhum Özhan Canaydın, Ünal Aysal ve merhum Mustafa Cengiz'i geride bıraktı. Önünde sadece üst üste 4 şampiyonluk yaşayan ama bu başarısını UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası ile taçlandıran Faruk Süren kaldı.

G.Saray'ın 25. şampiyonluğu sonrası taktığı 5. yıldızdan sonra Dursun Bey, bana şöyle demişti: "Bu şampiyonluk bizi kesmez daha çok yolumuz, yapacak daha çok işimiz var. Taraftarları ve camiamızı şampiyonluklara alıştırdık ama önümüzdeki dönemde ilk hamlemiz tesisleşmeyi tamamlamak olacak ve Avrupa'da da özlenen başarıyı yakalamak istiyoruz."

G.Saray, 26. şampiyonluğunu kutlarken Okan Buruk ve öğrencileri de Avrupa'daki özlenen başarıya yaklaştı, M.City, Liverpool, A.Madrid gibi devlerin olduğu gruptan çıktı, Juventus'u elerken özellikle RAMS Park'ta İtalyan devine 5 gol attı ve ilk 16'ya kaldı. Başkan'ın en büyük hedefi, gelecek sene G.Saray'ın ilk 8'de olmasını sağlamak. Kadronun eksiklerini tamamlamak için ciddi transfer planlamaları yapıyor. Ayrıca transferin başında da bizzat kendisi olacak.

Dursun Bey'in tesisleşme hamlelerine bakarsak, Kemerburgaz yönetimin gurur kaynağı olarak parlıyor, çok az sponsor desteğiyle gerçekleşen ve büyük bölümü G.Saray'ı yönetenler tarafından karşılanan tesisin yanına şimdi yine kulüp imkânlarıyla birlikte futbol akademisinin binası ve sahaları inşa edilecek. Ayrıca Dursun Başkan, Ada'yı muhteşem bir şekilde yeniledi. Gidenler, görenler ve gezenler Ada'daki değişime ve güzelliğe gözleri kamaşarak baktılar. Kalamış Tesisleri, yeniden elden geçirildi ve modern bir tesis haline dönüştürüldü. Ayrıca Mecidiyeköy'deki rezidans da önümüzdeki ay içinde sahiplerine teslim edilecek.

Başarının temeline inersek hem Okan Buruk'un alanında hem de yönetim alanında takım oyunu anlayışının imzası olduğunu görürüz. 4 yıllık üst üste gelen şampiyonlukta başkan Özbek'in ilk günden itibaren camiayı sevgi iklimi içinde tutması, geçmişte ibra edilmeyen başkanların hepsini ibra ettirip alkışlatması büyük değer taşıyor.

G.Saray, Dursun Başkan döneminde kavgalardan uzaklaşıp herkesin sevgiyle kol kola girmelerini sağladı. Okan Buruk da futbol takımını bir aile anlayışıyla yönetip yerli-yabancı ayrımı yapmadan hepsini aynı sevgiyle kucakladı. Sorunlar yaşandı ama kaosa dönüşmedi. Kol kırıldı, yen içinde kaldı. Yeni dönemde Dursun Özbek'in en önemli hamlesi, Aslantepe'de yapılacak olan olimpiyatlara hizmet verecek tesisler olacak. 23 Nisan'da temeli atılan bu değerli tesislerin yapımı hızla devam ediyor. Ayrıca G.Saray, olimpiyat tesislerinin yapımı konusunda gerekli krediyi de buldu. G.Saray'ın Dursun Özbek yönetiminde Bankalar Birliği'nden çıkması, ekonomik olarak G.Saray'ın daha rahat hareket etmesini sağladı. Çünkü Bankalar Birliği döneminde G.Saray çok ciddi faizler ödüyor, aldıkları ve sattıkları konusunda bankalara sormadan hareket edemiyordu. Geçmiş dönemde kulüplerin Bankalar Birliği'ne girmesi o günün şartlarında sıcak para girişi adına çok değerliydi ama Dursun Özbek yönetiminde yapılan sponsorluklar, G.Saray'ı ekonomik olarak güçlendirirken artık Bankalar Birliği'ne ihtiyaç duyulmadığını göstermişti.

Dursun Bey, G.Saray'da ekonomiyi ödenebilir şekilde yönetiyor. Ayrıca ben Dursun Özbek'i bir konuda fazlasıyla alkışlıyorum. Çünkü geçmişle ilgili asla 'devr-i sabık' yaratmadı. Bugün hâlâ diğer yönetimlerde kalan ödenmesi gereken borçları da planlı bir şekilde ödemeye devam ediyor. Ama bunu yaparken geçmişi karalamıyor veya eleştirmiyor. Dursun Bey'in bu davranışında iş başına geçerken yaratmış olduğu sevgi ikliminin büyük payı olduğuna inanıyorum. Dursun Bey'in iki yıllık bu yeni döneminde tesisleşmenin yanı sıra amatör branşlara da el atacağına inanıyorum. Özellikle Basketbol A.Ş.'nin kurulması için çok ciddi bir yapılanma var. Gündemde NBA Europe projesi gündeme gelecek. Bu yüzden Başkan, 27 Haziran'da yapılacak olan olağanüstü genel kurulda üyelerden Dursun Özbek, hem olimpiyat projesi için hem de başta basketbol olmak üzere amatör sporların daha etkili hale gelmesi adına yetki talebinde bulunacak. Olimpiyat projesinin ilk etabında öncelikle idari binanın ve 15 bin kişilik basketbol salonunun bitirilmesi planlanıyor. Başkan Dursun Özbek, yetkiyi aldıktan sonra inanıyorum ki önümüzdeki yıllarda G.Saray daha da güçlenerek yoluna devam edecektir.