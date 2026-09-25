Davinson pişmanlık!

2026 Dünya Kupası'nda Kolombiya ile başarılı performans gösteren Davinson Sanchez için bu yaz transfer döneminde Como, kesenin ağzını açmıştı. 27 milyon Euro bonservis artı 3 milyon Euro bonus veren İtalyan ekibine Galatasaray
, 'Daha iyisini bulamayız'
yanıtı vererek pazarlık masasına bile oturmadan teklifi geri çevirdi. Como da Chelsea'den aynı paraya Trevoh Chalobah'ı renklerine bağladı. Sarı-kırmızılı takımda kalan Sanchez, sezona kötü başlarken performansıyla adeta pişman ettirdi. Çorum FK ve Trabzonspor sınavlarında kaptırdığı toplarla 6 haftada kaybedilen 5 puanın baş sorumlusu oldu.
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Mete Efendioğlu - Editör