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Giriş Tarihi: 25.09.2026

Davinson pişmanlık!

Galatasaray Como’nun teklifini reddetti ama Kolombiyalı oyuncu, hatalarıyla kaybedilen 5 puanın baş sorumlusu oldu

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UĞUR ÇEM
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2026 Dünya Kupası'nda Kolombiya ile başarılı performans gösteren Davinson Sanchez için bu yaz transfer döneminde Como, kesenin ağzını açmıştı. 27 milyon Euro bonservis artı 3 milyon Euro bonus veren İtalyan ekibine Galatasaray, 'Daha iyisini bulamayız' yanıtı vererek pazarlık masasına bile oturmadan teklifi geri çevirdi. Como da Chelsea'den aynı paraya Trevoh Chalobah'ı renklerine bağladı. Sarı-kırmızılı takımda kalan Sanchez, sezona kötü başlarken performansıyla adeta pişman ettirdi. Çorum FK ve Trabzonspor sınavlarında kaptırdığı toplarla 6 haftada kaybedilen 5 puanın baş sorumlusu oldu.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#GALATASARAY

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Davinson pişmanlık!
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