Davinson Sanchez zam istedi

İç transferde yerli oyuncular Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan ve Metehan Baltacı'nın sözleşmesini uzatan Galatasaray'da imza sırası Yunus Akgün'e geldi. Yunus'un ücreti 2.5 milyon Euro kazanan Sallai ile aynı seviyeye getirildi. Yabancılardan Davinson Sanchez'in de maaşına zam beklentisinde olduğu öğrenildi. İtalyan ekibi Como'dan teklif alan Sanchez, Galatasaray'da mutlu ve sözleşmesini uzatmaya hazır olduğunu menajeri aracılığıyla yönetime iletti.