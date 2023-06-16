Dembele’de sona doğru

Fransız ekibi Lyon ile yollarını ayıran 26 yaşındaki forvet Moussa Dembele ile el sıkışıldı. Ufak detaylarda anlaşma sağlandığı an transferin resmen duyurulması bekleniyor
Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da transfer gündemi yoğun geçiyor… Forvet hattındaBafetimbi Gomis'le yolların ayrılması,Nantes'in, Mohammed'in satın almaopsiyonunu kullanması, İcardi'nin kiralıksözleşmesinin bitmesi golcü arayışlarının hızkazanmasına neden oldu. İki forvet birden almayı planlayan sarı-kırmızılı yönetim, bir yandan İcardi için PSG'yi ikna etmeye çalışırkendiğer yandan da Lyon'la sözleşmesi bitenFransız forvet Moussa Dembele ile son aşamayageldi. Geride kalan sezonda Ligue 1'de çıktığı 23 maçta 3 gollük katkı veren 26 yaşındaki santrfor ile ufak detaylar görüşülüyor. Bunlardada anlaşma sağlandığı an transfer açıklanacak.
22 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ
1996'da Fransa'da dünyaya gelen Moussa Dembele, futbola PSG altyapısında başladı. 2012'de Fulham'ın yolunu tutan Fransız forvet, 2014'te kulübüyle profesyonel oldu. 2016'da Fulham'dan Celtic'e transfer olan Dembele, 2 sene sonra Lyon'a 22 milyonEuro karşılığında satıldı. Lyon oyuncuyu 2020-21 sezonunun ara transfer döneminde 6 aylığına Atletico Madrid'e kiralamıştı.