Dembele’de sona doğru

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da transfer gündemi yoğun geçiyor…İki forvet birden almayı planlayan sarı-kırmızılı yönetim, bir yandan İcardi içinGeride kalan sezonda Ligue 1'de çıktığı 23 maçta 3 gollük katkı veren 26 yaşındaki santrfor ile ufak detaylar görüşülüyor.1996'da Fransa'da dünyaya gelen Moussa Dembele, futbola PSG altyapısında başladı. 2012'de Fulham'ın yolunu tutan Fransız forvet, 2014'te kulübüyle profesyonel oldu. 2016'da Fulham'dan Celtic'e transfer olan Dembele,Lyon oyuncuyu 2020-21 sezonunun ara transfer döneminde 6 aylığına Atletico Madrid'e kiralamıştı.