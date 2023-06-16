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Giriş Tarihi: 16.6.2023

Dembele’de sona doğru

Dembele’de sona doğru

Fransız ekibi Lyon ile yollarını ayıran 26 yaşındaki forvet Moussa Dembele ile el sıkışıldı. Ufak detaylarda anlaşma sağlandığı an transferin resmen duyurulması bekleniyor

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da transfer gündemi yoğun geçiyor… Forvet hattında Bafetimbi Gomis'le yolların ayrılması, Nantes'in, Mohammed'in satın alma opsiyonunu kullanması, İcardi'nin kiralık sözleşmesinin bitmesi golcü arayışlarının hız kazanmasına neden oldu. İki forvet birden almayı planlayan sarı-kırmızılı yönetim, bir yandan İcardi için PSG'yi ikna etmeye çalışırken diğer yandan da Lyon'la sözleşmesi biten Fransız forvet Moussa Dembele ile son aşamaya geldi. Geride kalan sezonda Ligue 1'de çıktığı 23 maçta 3 gollük katkı veren 26 yaşındaki santrfor ile ufak detaylar görüşülüyor. Bunlarda da anlaşma sağlandığı an transfer açıklanacak.

22 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ
1996'da Fransa'da dünyaya gelen Moussa Dembele, futbola PSG altyapısında başladı. 2012'de Fulham'ın yolunu tutan Fransız forvet, 2014'te kulübüyle profesyonel oldu. 2016'da Fulham'dan Celtic'e transfer olan Dembele, 2 sene sonra Lyon'a 22 milyon Euro karşılığında satıldı. Lyon oyuncuyu 2020-21 sezonunun ara transfer döneminde 6 aylığına Atletico Madrid'e kiralamıştı.

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Dembele’de sona doğru
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