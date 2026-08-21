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Giriş Tarihi: 21.08.2026

Demirovic&Leao harekâtı

G.Saray, eksik olan iki bölge için çok sayıda oyuncu ile temas halinde

Demirovic&Leao harekâtı
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Lesley Ugochukwu sonrası Aleksey Batrakov'u da kadrosuna katan Galatasaray, transferde gaza bastı. Sarı-kırmızılılar, yedek forvet ve alternatif kanat takviyesini bir an önce gerçekleştirmek istiyor ve birçok oyuncuya teklif götürüyor. Osimhen'in yedeği olarakdüşünülen Ermedin Demiroviciçin Stuttgart'la pazarlıklar başladı. 15 milyon Euro'yu kabul etmeyen Almanlar indirime zorlanıyor.

Rafael Leao için Milan'ı ikna edemeyenG.Saray, sağ açık dışındasolda ve forvet arkasında oynayanİsmaila Sarr için Crystal Palace ilegörüşmelere başladı. Menajerler, Al-Hilal'in yıldızı Malcom'u masaya getirdi. Suudi Arabistan veKatar'dan talipleri olan Leminasatılırsa, Tottenham'dan PapeMatar Sarr için şartlar zorlanacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#GALATASARAY #RAFAEL LEAO

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Demirovic&Leao harekâtı
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