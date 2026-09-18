Deniz başlayacak Osimhen bitirecek

G.Saray'da Victor Osimhen, Trabzon deplasmanında kadrodaki yerini alacak. Yaklaşık 15 gündür Kemerburgaz'da yoğun tedavi olan Nijeryalı forvet, gözünü derbiye dikti. Zorlu karşılaşmaya Deniz Gül ile başlayacak Okan Buruk, Osimhen'e gidişata göre ikinci yarının son 10-15 dakikalık bölümünde şans verecek. 27 yaşındaki yıldız, derbinin ardından girilecek milli arada, hazır hale gelecek. Osimhen'in asıl hedefi ise Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Barcelona sınavında formasına tamamen kavuşması.



NİJERYA'DA KADROYA ALINDI

Nijerya Milli Takımı'nın Afrika Kupası Elemeleri aday kadrosu açıklandı. G.Saray'dan Victor Osimhen, Trabzonspor'dan Chibuike Nwaiwu ve Beşiktaş'tan Wilfred Ndidi davet edilen isimler arasında yer aldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör