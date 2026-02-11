Deniz Ertaş’a randevu

sezon sonunda yedek kaleci değişebilir. Uğurcan'ın arkasında bekleyen Günay Güvenç'e çok sayıda takımdan 1. kaleci olması yönünde teklif geliyor. Günay'ın olası ayrılığını dikkate alan sarı-kırmızılı takım, Berkan Kutlu'yu Konyaspor'a gönderirken Deniz Ertaş'ın durumunu sordu.20 yaşındaki kaleci, bu sezon 13 maçta görev yaptı. Konyaspor ile bir buçuk yıl sözleşmesi kalan Deniz Ertaş, U21 Milli Takımı'na kadar yükseldi ve geleceğin yıldızı gözüyle bakılıyor.