Deniz Gül geliyor

Galatasaray
, bir süredir ilgilendiği milli golcü Deniz Gül
'de mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, Mauro İcardi'nin ayrılığı sonrası santrforda oluşan boşluğu 22 yaşındaki oyuncuyla tamamladı.
Galatasaray, A Milli Takım'da da oynayan Deniz için Porto ile 10 milyon Euro bonservis, 1 milyon Euro bonus ve sonraki satıştan %10 pay karşılığında anlaşma sağladı.
Genç futbolcunun kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. 1.92 metre boyundaki oyuncu, Portekiz ekibinde çıktığı 71 maçta 9 gol atarken 2 de asist yaptı.
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Mete Efendioğlu - Editör