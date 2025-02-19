Derbinin hakemi Slavko Vincic!

Galatasaray-Fenerbahçe derbisine günler kala en çok merak edilen konu, maçın hakemi… Geçen hafta TFF yönetim kurulunun yaptığı toplantıda, adeta bir finali andıracak olan Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasını bir yabancı hakem triosunun yönetmesi için fikir birliğine varılmış, Merkez Hakem Kurulu'ndan da bunun çalışmasının yapılması istenmişti. Hatta geçen hafta Cenevre'de UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile yemek yiyen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bu konuda da fikir alışverişinde bulunmuştu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe ısrarla yabancı hakem isterken, Galatasaray ise bu konuya soğuk bakmıştı. Maçın önemi açısından TFF'nin, ünlü Sloven hakem Vincic ile gerekli yazışmaları yaptığı ve tarafların ortak bir noktada uzlaştığı öğrenildi.

GÖZLER HACIOSMANOĞLU'NDA

TFF, Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bugün saat 13.00'te Riva'da gündemi değerlendireceğini bildirdi. Bilindiği üzere TFF'den önceki gün yapılan açıklamada Hacıosmanoğlu, F.Bahçe Başkanı Ali Koç ile G.Saray Başkanı Dursun Özbek'i Riva'ya davet etmişti. Dün Özbek'in olumsuz yanıt vermesinin ardından Hacıosmanoğlu, basının karşısına çıkma kararı aldı. TFF Başkanı'nın, Ceferin'in vatandaşı olan Vincic ve ekibiyle ilgili de açıklama yapması bekleniyor.





46 POZİSYON İÇİN DİLEKÇE VERDİLER

Galatasaray dün Riva'ya çıkarma yaptı, belirttikleri pozisyonların VAR kayıtlarının açıklanmasını talep etti

G.Saray-Adana Demir maçındaki Mertens lehine verilen penaltı pozisyonunda hakem VAR monitörüne gitmese de konuşmaları paylaşan TFF'ye, G.Saray cephesi 46 pozisyonu içeren bir çağrıda bulunmuştu. Genel sekreter Eray Yazgan ve bir grup yönetici, dün TFF'ya giderek ses kayıtlarının açıklanmasını talep etti. Tek tek tüm pozisyonların görüntülerinin yer aldığı dosyayı yetkililere ileten G.Saray, "Biz de bu pozisyonların açıklanmasını istiyoruz" dedi.



UEFA'NIN GÖZDESİ

45 yaşındaki Sloven hakem Slavko Vincic, UEFA'nın en güvendiği hakemlerin başında geliyor. FIFA kokartlı deneyimli isim, son 10 yılda sayısız Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi karşılaşmaları yönetirken son 5 sezonda ise zorluk derecesi yüksek çeyrek, yarı ve final maçlarının da vazgeçilmez isimlerinden oldu. Geçen sezon Real Madrid'in B.Dortmund'u 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı mücadeleyi de yöneten Vincic'in, bu sezon ise Devler Ligi'nde düdük çaldığı 6 maç arasında Barcelona-Bayern Münih, Real Madrid-Milan, Arsenal- PSG gibi kritik maçlar var. Tecrübeli hakem ayrıca UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya-Fransa ve Almanya- Hollanda karşılaşmalarını da yöneten isimdi. Slavko Vincic, Yunanistan Federasyonu'nun daveti üzerine 26 Ocak 2025'te Olympiakos- Panathinaikos arasındaki Atina derbisinde de sahadaydı.