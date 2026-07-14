Diaz’a hücum!

Kanat bölgesinde alternatifleri çoğaltıp zorlu fikstürde Okan Buruk'un elini rahatlatmak isteyen yönetimin nabız yokladığı isimlerden biri Brahim Diaz… İspanya doğumlu Faslı futbolcu, sözleşmesinin son sezonuna girerken Real Madrid ile yollarını ayırma ihtimali gündemde. G.Saray da bu oyuncuyu ikna etmek için temaslarını kurarken sonrasında da Real Madrid ile bonservis pazarlığına başlamak istiyor. Sağ kanadın yanı sıra 10 numarada da oynayan 26 yaşındaki futbolcu, Manchester City'de başladığı kariyerinde Real Madrid'e 2019'da transfer olurken Milan'da kiralık olarak da ter dökmüştü.