‘Dolandırıcı değilim’

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'futbolda bahis' soruşturması kapsamında 9 Aralık 2025'te tutuklanan futbolcu Metehan Baltacı, dün ilk kez hakim karşısına çıktığı duruşmada tahliye edildi. 'Dolandırıcılık' ile 'Şike ve teşvik primi' suçlarından 4 yıldan 13 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Metehan, savunmasında suçlamaları reddederek, "Bahsi geçen 2 eylem tarihinde U19'daydım, yani 19 yaş altı takım kadrosundaydım. A takımda değildim. 19 Mart 2021 ve 17 Nisan 2021 tarihlerinde yasal sitede bahis üyeliğim vardı. Bu iki maça bahis oynamıştım. A takım kadrosunda yer almadığım için söz konusu G.Saray- Rize maçında ve Göztepe-G.Saray maçında oynayanlarla iletişimim yoktu. Söz konusu oynadığım bahiste de herhangi bir para kazanmadım. Oynadığım bahis gol bahsidir" dedi.

'BEN KİMSEYİ ALDATMADIM'

2023-24 sezonunda G.Saray'da A takım kadrosunda yer aldığını belirten 23 yaşındaki futbolcu, "Bu süreçten sonra da herhangi bir bahis oynamadım. Kendim oynadığım maçlarda da kesinlikle bahis oynamadım. Dolandırıcılık suçlamasını kabul etmiyorum. Bahis oynamanın suç olduğunu bilmiyordum. Herhangi bir hileli hareketle kimseyi aldatmadım. TFF'den hak mahrumiyeti cezası aldım. 4 aydır tutukluyum. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" ifadelerini kullandı. Yapılan savunmanın ardından mahkeme heyeti, Baltacı'nın tahliyesine hükmetti.

BURUK: HEPİMİZ ÇOK MUTLUYUZ

Galatasaray yöneticileri Metin Öztürk, Abdullah Kavukcu, Eray Yazgan ve teknik direktör Okan Buruk da Metehan'a destek için duruşmaya katıldı. Çıkışta kısa bir açıklama yapan Buruk, "Metehan tahliye oldu, hepimiz çok mutluyuz" dedi. Ayrıca futbolcular Kazımcan Karataş, Doğan Alemdar ve Bertuğ Yıldırım da Baltacı'ya destek olmak için adliyede hazır bulundu.

MERT HAKAN 3 NİSAN'DA

BU kararın ardından gözler, aynı soruşturma kapsamında adı geçen F.Bahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a çevrildi. Tecrübeli oyuncunun duruşması 3 Nisan'da gerçekleştirilecek.