Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Dönüşte kâbus!
Giriş Tarihi: 23.02.2026

Aslan, Avrupa maçları sonrasında Süper Lig’de 10 puan bıraktı

MEHMET ÖZCAN
Lider Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmasının bedelini Süper Lig'de ödedi ve Avrupa dönüşlerinde yaptığı kayıplarla takipçisi Fenerbahçe'yi zirveye ortak etti. 23 haftada 4 beraberlik- 2 yenilgi ile toplam 14 puan bırakan sarı-kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi'nden sonra oynadığı 9 maçta 10 puan yitirdi. Liverpool zaferinin peşinden Beşiktaş ile berabere kalan Okan Buruk'un takımı, Ajax galibiyeti yaşadığı Amsterdam dönüşü Kocaeli'de 1-0 yenildi. Gilloise maçından sonra Kadıköy'de Fenerbahçe ile 1-1 kalan G.Saray, tarihi Juventus maçının sevincini 3 gün yaşayabildi, Konyaspor deplasmanındaki 2-0'lık mağlubiyet moralleri bozdu. Şu ana kadar Süper Lig'de yaptığı puan kayıplarının toplamda yüzde 71'ini Avrupa dönüşü maçlarında yaşayan Aslan, Şampiyonlar Ligi'ne daha çok konsantre oldu.

