Dönüşte kâbus!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmasının bedelini Süper Lig'de ödedi ve Avrupa dönüşlerinde yaptığı kayıplarla takipçisi Fenerbahçe'yi zirveye ortak etti.Liverpool zaferinin peşinden Beşiktaş ile berabere kalan Okan Buruk'un takımı, Ajax galibiyeti yaşadığı Amsterdam dönüşü Kocaeli'de 1-0 yenildi.tarihi Juventus maçının sevincini 3 gün yaşayabildi, Konyaspor deplasmanındaki 2-0'lık mağlubiyet moralleri bozdu. Şu ana kadar Süper Lig'de yaptığı puan kayıplarının toplamda yüzde 71'ini Avrupa dönüşü maçlarında yaşayan Aslan, Şampiyonlar Ligi'ne daha çok konsantre oldu.

