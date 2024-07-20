Doue’de mutlu son

Sağ bek transferi için son viraja giren G.Saray'da Doue artık İstanbul'a bekleniyor. Rennes kulübü ile uzun süredir devam eden pazarlıklarda 6 milyon Euro garanti bonservis artı iki milyon Euro'luk bonuslarla anlaşma sağlanırken, oyuncu da uzun süre önce ikna edilmişti. Bir dönem Roma'nın da 21 yaşındaki Fildişili oyuncu için masaya oturması ile duraklayan görüşmeler geçtiğimiz hafta hız kazandı ve anlaşma sağlandı.Doue ile yapılan anlaşmaile birlikte Danimarkalı sağ bek içingörüşmeler sona erdi.bir sezon daha uzatan Dries Mertens'in kamp performansı göz kamaştırıyor. 37 yaşındaki oyuncu Fortuna Düsseldorf ve Trencin maçlarında attığı muhteşem gollerle hayran bırakırken performansı ile de alkış aldı. Belçikalı futbolcunun yeni transfer olan Michy Batshuayi ile gösterdiği uyum da bir diğer öne çıkan detay oldu.