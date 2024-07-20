Doue’de mutlu son

Sağ bek transferi için son viraja giren G.Saray'da Doue artık İstanbul'a bekleniyor. Rennes kulübü ile uzun süredir devam eden pazarlıklarda 6 milyon Euro garanti bonservis artı iki milyon Euro'luk bonuslarla anlaşma sağlanırken, oyuncu da uzun süre önce ikna edilmişti. Bir dönem Roma'nın da 21 yaşındaki Fildişili oyuncu için masaya oturması ile duraklayan görüşmeler geçtiğimiz hafta hız kazandı ve anlaşma sağlandı.
JELERT GÖRÜŞMESİ DURDU
Yeni haftada Doue'nin İstanbul'a gelerek resmi imzayı atması ve sonrasında G.Saray ile yeni sezon hazırlıklarına devam etmesi hedefleniyor. Aslan'ın transferi için masaya oturduğu bir diğer sağ bek Jelert ise rafa kaldırıldı.
Doue ile yapılan anlaşma
ile birlikte Danimarkalı sağ bek için
görüşmeler sona erdi.
İHTİYAR DELİKANLI
Sözleşmesini
bir sezon daha uzatan Dries Mertens'in kamp performansı göz kamaştırıyor. 37 yaşındaki oyuncu Fortuna Düsseldorf ve Trencin maçlarında attığı muhteşem gollerle hayran bırakırken performansı ile de alkış aldı. Belçikalı futbolcunun yeni transfer olan Michy Batshuayi ile gösterdiği uyum da bir diğer öne çıkan detay oldu.