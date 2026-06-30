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Giriş Tarihi: 30.06.2026

Duran artık aslan

Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminin ilk bombasını F.Bahçe’nin eski yıldızıyla patlatıyor. Oyuncunun bu hafta açıklanması bekleniyor

ÇAĞDAŞ HALICI
Duran artık aslan
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Galatasaray yaz transfer döneminin ilk bombasını patlatıyor. Tüm kulvarlarda başarı hedefleyen yönetim, takımı güçlendirmek için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılı kurmaylar, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'ın yıldızı Jhon Duran'ı bitirdi. Geçen sezonun ilk yarısı F.Bahçe'de kiralık olarak top koşturan ve beklentileri karşılayamayıp ikinci devrede de Rusya'da Zenit'te forma giyen Kolombiyalı santrforun kiralanması için oyuncu ve kulübüyle anlaşma sağlandı. Teknik direktör Okan Buruk'un, Osimhen'in alternatifi olarak düşündüğü bu transferin bitmesinin en önemli nedenlerinden biri de Duran'ın daha 22 yaşında olması ve sarı-kırmızılı formayı giymeyi çok istemesi. Oyuncu için kiralama ücreti ödenmeyecek. Duran'ın 22 milyon Euro olan maaşının 4 milyon Euro'luk kısmını Cimbom verecek. Transferin bu hafta açıklanması bekleniyor.

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#JHON DURAN #OKAN BURUK #GALATASARAY

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Duran artık aslan
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