Duran hazır Coman sırada

Suudi Arabistan'da şampiyonluğa ulaşan Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo'dan sonra Kingsley Coman
sezona damgasını vurdu. 16 gol-12 asistlik performans sergileyen Coman, 1 senedir uzak kaldığı Avrupa'ya dönmek istiyor. Menajerler, 29 yaşındaki Fransız yıldızı Galatasaray'a önerdi.
Kulübü ile Haziran 2028'e kadar kontratı bulunan tecrübeli oyuncu, Avrupa hayalleri kuruyor. Sarı-kırmızılılar, Barış Alper
Yılmaz'ın durumuna göre Coman için kararını verecek. Şampiyonlar Ligi faktörüyle Galatasaray'ı isteyen Coman, Sane ile birlikte Bayern Münih''te oynadı.
Coman'dan önce bonservisi Al-Nassr'da olan bir başka yıldız, Aslan'a teklif edilmişti. Fenerbahçe'den sorunlu ayrılan Jhon Duran, sarı-kırmızılı formayla Türkiye'ye dönmeye hazır durumda. Kolombiyalı forvete temkinli yaklaşan Galatasaray cephesi, olumlu dönüş yapmadı.