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Giriş Tarihi: 17.06.2026

Duran’dan güzel haber

Duran’dan güzel haber
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ADI bir süredir Galatasaray ile anılan Jhon Duran'ın kiralık olarak forma giydiği Rus ekibi Zenit'ten ayrıldığı açıklandı. Bonservisi Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr'da bulunan Kolombiyalı santrfor, geçen sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'de oynamıştı. Sarıkırmızılılar daha önce oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunmuş, teknik direktör Okan Buruk da transfere olumlu yaklaşmıştı. 22 yaşındaki futbolcuyla büyük ölçüde anlaşma sağlanırken Duran'ın maaşında indirime sıcak baktığı ve 1 yıl kiralama seçeneğinin masada olduğu öğrenildi. Genç oyuncu, Zenit'te 2 gol kaydetti.
#GALATASARAY #JHON DURAN

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Duran’dan güzel haber
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